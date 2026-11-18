Cùng với sự phục hồi của dòng chảy thương mại, các thành viên WTO đang đẩy mạnh những biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập khẩu. Báo cáo Giám sát Thương mại của WTO ngày 17/11 chỉ ra, trong nửa đầu năm 2026, có 466 biện pháp tạo thuận lợi thương mại mới được triển khai, vượt tổng số 391 biện pháp của cả năm 2025. Đặc biệt, các biện pháp tạo thuận lợi xuất khẩu bao phủ lượng hàng hóa trị giá 570 tỷ USD, cao hơn 5 lần so với mức 102 tỷ USD của năm 2025.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đánh giá, các biện pháp tạo thuận lợi thương mại đã giúp doanh nghiệp ứng phó với những gián đoạn gần đây và duy trì lưu thông hàng hóa qua biên giới. Tại phần lớn các ngành được khảo sát, phạm vi nhập khẩu được hưởng lợi từ những biện pháp tạo thuận lợi mới còn lớn hơn phạm vi chịu tác động từ các biện pháp hạn chế thương mại. Bà khuyến khích các thành viên WTO tiếp tục phát huy xu hướng tích cực này, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì thương mại mở, minh bạch và có thể dự đoán sẽ có ý nghĩa thiết yếu đối với tăng trưởng kinh tế và củng cố khả năng chống chịu của hệ thống thương mại đa phương.

Ảnh minh họa (Nguồn: baochinhphu.vn)

Tại Việt Nam, những nỗ lực tạo thuận lợi thương mại đang được triển khai song song với đà tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất - nhập khẩu. Là thành viên WTO, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện các cam kết thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA), đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, mở rộng ứng dụng công nghệ số và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa đạt 122,03 tỷ USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, con số này đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3%, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%; nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 159,4 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 212,46 tỷ USD.

Đối với nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kết quả này cho thấy mức độ gắn kết ngày càng sâu của sản xuất trong nước với các chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện thủ tục xuất - nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên liệu, máy móc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong bối cảnh WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, hiện đại hóa hải quan, mở rộng cơ chế một cửa và tăng cường kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, qua đó rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy dòng chảy hàng hóa xuyên biên giới.