Theo Bloomberg, chương trình nhằm tăng cường năng lực tác chiến và khả năng phối hợp giữa các lực lượng NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen nhấn mạnh sáng kiến này sẽ góp phần củng cố năng lực phòng thủ của liên minh tại châu Âu.

Động thái trên diễn ra khi các nước châu Âu đẩy mạnh chuẩn bị quốc phòng trước những lo ngại về an ninh khu vực. Ngày 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt các hoạt động quân sự tại châu Âu trong cuộc gặp ở Trung Quốc hôm 19/11. Vấn đề này cũng được ông Trump trao đổi với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Florida ngày 25/11, trong đó hai bên nhấn mạnh yêu cầu tránh leo thang căng thẳng và thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Bên cạnh hợp tác mua sắm vũ khí, một số nước châu Âu cũng tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự. Tại Anh, Bộ Quốc phòng đã gửi thư tới khoảng 100.000 quân nhân dự bị, yêu cầu cập nhật thông tin liên lạc và kỹ năng chuyên môn nhằm phục vụ công tác huy động khi cần thiết. Các quân nhân dự bị cũng có thể đăng ký tham gia các cuộc diễn tập quân sự, trong đó có hoạt động huấn luyện của NATO.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết biện pháp này nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng và năng lực răn đe. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cảnh báo các đối thủ đang nhanh chóng hiện đại hóa năng lực quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh công tác chuẩn bị quốc phòng và tăng cường phối hợp với các đồng minh.

Những động thái trên cho thấy các thành viên NATO tại châu Âu đang đẩy mạnh hợp tác mua sắm trang bị, củng cố lực lượng và nâng cao khả năng phối hợp nhằm ứng phó với những thách thức an ninh hiện nay.