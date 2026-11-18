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Đà tăng mạnh của cổ phiếu công ty chế tạo chip Nvidia đã mang lại khối tài sản lớn cho các thành viên độc lập trong Hội đồng Quản trị công ty. Theo tờ báo Wall Street Journal, tổng giá trị cổ phiếu nhóm này đang nắm giữ, cộng với tiền thu về từ bán cổ phiếu trong 2 thập kỷ qua, hiện là hơn 15 tỷ USD.

Thời gian gắn bó với Nvidia là một yếu tố quan trọng phía sau những con số đó. Bốn thành viên đã tham gia Hội đồng Quản trị trong khoảng ba thập kỷ, còn một người khác đã có 13 năm tại vị. Để so sánh, theo công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao Spencer Stuart, nhiệm kỳ trung bình của thành viên độc lập tại một doanh nghiệp thuộc S&P 500 chỉ là gần 8 năm.

CHÊNH LỆCH LỚN GIỮA CÁC THÀNH VIÊN

Với những thành viên lâu năm nhất, lượng cổ phiếu nắm giữ và tiền thu về từ bán cổ phiếu còn đến từ các khoản đầu tư mua vào đáng kể, bên cạnh số cổ phiếu họ nhận làm thù lao.

Nhà đầu tư thường muốn thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ cổ phiếu để lợi ích của họ gắn với kết quả hoạt động của công ty. Tuy nhiên, ông Randall Peterson, tác giả cuốn “Disaster in the Boardroom” (tạm dịch là Thảm họa trong phòng họp hội đồng quản trị) và giáo sư về hành vi tổ chức tại Trường Kinh doanh London, cho rằng nhiệm kỳ dài cùng khối tài sản cổ phiếu tích lũy có thể làm suy giảm khả năng đóng góp góc nhìn độc lập từ bên ngoài.

Đồ họa: Wall Street Journal

“Họ đã kiếm được quá nhiều tiền theo cách này nên ít nhiều muốn mọi thứ cứ tiếp diễn như hiện nay. Ai lại muốn giết con ngỗng đẻ trứng vàng?”, ông Peterson nói.

Ngày 16/11, Wall Street Journal đưa tin Hội đồng Quản trị Nvidia không cân nhắc đưa cựu CEO Jensen Huang trở lại vị trí này, bất chấp nỗ lực kêu gọi của một số người tại Thung lũng Silicon và Washington. Ông Huang đã từ chức vào tuần trước sau bê bối đời tư.

Theo Equilar, đơn vị tổng hợp và phân tích dữ liệu thù lao của các công ty niêm yết, thù lao thực nhận của các thành viên Hội đồng Quản trị Nvidia gồm tiền mặt, giá trị cổ phiếu tại thời điểm hưởng quyền và giá trị quyền chọn mua cổ phiếu sau khi thực hiện. Ngoài thù lao hàng năm, mỗi thành viên nhận khoảng 250.000 USD cổ phiếu khi gia nhập Hội đồng Quản trị.

Đồ họa: Wall Street Journal

Các con số chênh lệch rất lớn giữa 10 thành viên bên ngoài của Nvidia. Bà Suzanne Nora Johnson, người mới được bổ nhiệm hồi tháng 7, hiện nắm giữ cổ phiếu Nvidia trị giá 815.328 USD và chưa công bố giao dịch bán nào. Bà từng là Phó chủ tịch Goldman Sachs Group và hiện cũng tham gia Hội đồng Quản trị tập đoàn dược phẩm Pfizer. Nvidia thường công bố thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị trong báo cáo ủy quyền họp cổ đông chính thức vào tháng 5.

Ngược lại, ông Mark Stevens là người bán nhiều cổ phiếu Nvidia nhất, với tổng giá trị 2,7 tỷ USD kể từ năm 2004, theo VerityData, đơn vị phân tích giao dịch và lượng cổ phiếu nắm giữ của người nội bộ.

Từng là giám đốc điều hành Sequoia Capital, ông Stevens tham gia Hội đồng Quản trị Nvidia từ năm 1993, trừ giai đoạn 2006-2008. Ông cũng là người nắm giữ nhiều cổ phiếu Nvidia thứ hai trong Hội đồng Quản trị, sau ông Tench Coxe.

Tham gia hội đồng từ năm 1993, ông Coxe hiện nắm giữ số cổ phiếu Nvidia trị giá khoảng 4,7 tỷ USD. Ông đã đầu tư hàng tỷ USD thông qua các tài khoản hưu trí được hưởng ưu đãi thuế, trong đó có cổ phiếu Nvidia, và thu về khoảng 900 triệu USD từ việc bán cổ phiếu công ty.

Đồ họa: Wall Street Journal

Theo hồ sơ chứng khoán, phần lớn cổ phiếu Nvidia ông Brooke Seawell bán trong năm 2025 nhằm đáp ứng nghĩa vụ thuế thừa kế phát sinh sau khi vợ ông, bà Rosemary Seawell, qua đời. Ông Seawell, có kinh nghiệm điều hành trong lĩnh vực và cũng là nhà đầu tư vốn mạo hiểm, tham gia Hội đồng Quản trị Nvidia từ năm 1997.

NHỮNG ĐIỂM GÂY CHÚ Ý TRONG QUẢN TRỊ

Theo VerityData, ông Stephen Neal, thành viên độc lập chủ trì trong Hội đồng Quản trị Nvidia, đã tham gia hội đồng được 7 năm và thu về 8,3 triệu USD từ việc bán cổ phiếu công ty. Ông hiện cũng là chủ tịch danh dự của công ty luật Cooley. Trong báo cáo ủy quyền họp cổ đông hồi tháng 5, Nvidia cho biết ông vẫn là luật sư cấp cao tại công ty luật này.

Ông Neal tiếp nối mối quan hệ lâu năm giữa Nvidia và Cooley. Từ những ngày đầu, Nvidia đã thuê công ty luật này xử lý nhiều việc, từ điều tra nội bộ đến huy động nợ. Kể từ năm 1998, ba luật sư của Cooley từng tham gia Hội đồng Quản trị Nvidia, có thời điểm nhiệm kỳ chồng lấn. Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia từ năm 2017 là ông Tim Teter, một cựu luật sư của Cooley.

Theo tờ Wall Street Journal, mối quan hệ gắn bó giữa Nvidia và Cooley chỉ là một trong nhiều điểm bất thường trong cách quản trị của công ty chế tạo chip trị giá 3,8 nghìn tỷ USD này. Nvidia chỉ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị lần đầu tiên sau khi ông Huang từ chức vào tuần trước. Trước đó, công ty cũng không có kế hoạch kế nhiệm CEO.

“Nhiệm vụ số một của Hội đồng Quản trị là tuyển dụng và sa thải CEO, nên không thể viện cớ rằng bàn chuyện đó là bất tiện”, ông Doug Chia, chủ tịch công ty tư vấn Soundboard Governance, nhận định.

Theo bà Robin Ferracone, nhà sáng lập công ty tư vấn thù lao điều hành Farient Advisors, hội đồng quản trị của các doanh nghiệp mới niêm yết thường có một luật sư từ công ty luật bên ngoài mà doanh nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, điều này hiếm gặp ở các công ty lớn đã hoạt động lâu năm, và việc nhiều luật sư cùng tham gia lại càng hiếm.

“Các hội đồng quản trị cần tìm kiếm các CEO và những người có kinh nghiệm trong ngành liên quan, có tầm ảnh hưởng đối với chính phủ và ngành, cũng như trên phạm vi toàn cầu”, bà Ferracone nói.

Các số liệu về thù lao, cổ phiếu nắm giữ và tiền thu về từ bán cổ phiếu Nvidia chưa phản ánh toàn bộ giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng Quản trị công ty, một phần do yêu cầu công bố thông tin đã thay đổi trong hơn ba thập kỷ.