Sáng 24/11, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) năm 2026 với sự chủ trì của đại diện Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và sự tham dự của đại diện các Thành viên CPTPP.

Việt Nam - Chủ tịch CPTPP năm 2026 chủ trì Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5) với sự tham dự của đại diện các Thành viên Hiệp định

Tại phiên họp, các Quan chức cấp cao (Senior Officials) CPTPP đã thảo luận về các nội dung liên quan đến đàm phán nâng cấp Hiệp định và triển khai các hoạt động hợp tác; triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực thực thi Hiệp định, trong đó bao gồm việc thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP; rà soát việc triển khai các nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển đổi.

Các Thành viên cũng dành thời gian để trao đổi về vấn đề gia nhập của các nền kinh tế mới, triển khai Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU và CPTPP - ASEAN.

Việt Nam với vai trò Chủ tịch CPTPP đang điều phối thảo luận để hướng tới các kết quả cụ thể trên cơ sở đồng thuận chung, trình lên các Bộ trưởng CPTPP xem xét, thông qua tại phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cũng như phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN diễn ra vào các ngày 26-27/11/2026. Kết quả cụ thể sẽ được công bố sau khi các phiên họp này diễn ra.

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp SOM5, sáng 24/11/2026.

Từ ngày 23-27/11/2026, tại Hà Nội, Việt Nam chủ trì chuỗi sự kiện lớn và quan trọng gồm: Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5) (sáng 23 - 25/11); Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP - EU (sáng 26/11); Đối thoại CPTPP - ASEAN (trưa 26/11); Diễn đàn Doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU (chiều 26/11); Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 (sáng 27/11) và họp báo cấp Bộ trưởng (chiều 27/11).

Theo Bộ Công Thương, trong năm giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP, Việt Nam đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật

Thứ nhất, thúc đẩy đồng thuận và thông qua các Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng. Tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10 ngày 26/6/2026, các Bộ trưởng đã thông qua hai Tuyên bố chung về (i) Mở rộng, Thực thi và Hợp tác; (ii) An ninh năng lượng và chuỗi cung ứng đối với hàng hóa năng lượng thiết yếu và các hàng hóa bị ảnh hưởng khác; đồng thời quyết định thành lập Nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng đã chính thức tuyên bố kết thúc cơ bản việc đàm phán gia nhập của Hiệp định Costa Rica.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả điều phối và thực thi Hiệp định. Việt Nam đã tổ chức, phối hợp tổ chức 05 phiên họp Quan chức cấp cao trong năm 2026, cùng các phiên họp cấp kỹ thuật và ủy ban chuyên môn, nhằm đẩy nhanh thảo luận, xử lý vướng mắc thực thi và thúc đẩy đồng thuận giữa các Thành viên.

Thứ ba, thúc đẩy đối thoại hợp tác với EU và ASEAN. Việt Nam đã tổ chức các phiên Đối thoại với EU và ASEAN ở cấp Quan chức cấp cao và cấp Bộ trưởng thảo luận các ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hướng đến các kết quả hợp tác thực chất. Đây là hoạt động tiếp nối các cơ chế đối thoại được khởi động từ năm 2025, góp phần tăng cường kết nối giữa CPTPP với hai đối tác quan trọng.

Thứ tư, đưa doanh nghiệp vào các hoạt động thảo luận của CPTPP. Việt Nam đã chủ động đề xuất sáng kiến kết nối các nội dung thảo luận của CPTPP với những quan tâm, lợi ích của doanh nghiệp và đã phối hợp với các thành viên CPTPP tổ chức thành công diễn đàn doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 22/7/2026 thu hút gần 200 đại biểu, trong đó có 115 đại diện doanh nghiệp, tổ chức; 53 doanh nghiệp tham gia hơn 20 phiên kết nối B2B. Diễn đàn Việt Nam - Canada ngày 20/7 có hơn 180 đại biểu. Ngoài ra, Việt Nam cũng phối hợp với các thành viên CPTPP tổ chức diễn đàn cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU ngày 26/11 để tạo cơ hội cho Bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về khó khăn và giải pháp hợp tác.

Thứ năm, khẳng định vai trò Chủ tịch có trách nhiệm của Việt Nam. Các Thành viên ghi nhận nỗ lực tổ chức, điều phối và thúc đẩy đồng thuận của Việt Nam. Những kết quả đạt được đồng thời là thành quả của sự phối hợp, đóng góp xây dựng và đồng thuận của tất cả các Thành viên CPTPP.