Các thành viên AFC phản ứng gì khi chủ nhà Asian Cup 2027 liên tiếp bị không kích?

Như đã biết, sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh cùng một số cơ sở hạ tầng khác của Saudi Arabia đã bị tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhiều quốc gia đã nâng cảnh báo cho các công dân khi đến Saudi Arabia.

Hàng loạt vụ không kích xảy ra trong bối cảnh Asian Cup 2027 còn đúng 3 tháng nữa sẽ khai mạc, khiến nhiều Liên đoàn bóng đá phải nâng cao cảnh báo. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, nhất là khi một số địa điểm bị không kích còn gần với các cơ sở tập huấn và thi đấu của nhiều đội tuyển ở VCK Cúp châu Á.

Phía LĐBĐ Australia không khỏi quan ngại về mức độ an toàn cho phái đoàn của mình. Người phát ngôn Football Australia chia sẻ với AFP: "Sự an toàn của các cầu thủ, ban huấn luyện cùng người hâm mộ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đội ngũ an ninh giàu kinh nghiệm của chúng tôi đang chủ động theo dõi các diễn biến và cập nhật thông tin thường xuyên”.

Football Australia đã liên hệ với AFC để xem phản ứng từ cơ quan điều hành bóng đá châu Á. “Chúng tôi đã liên lạc với AFC và đánh giá rủi ro trong kế hoạch tập trung của đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là trọng tâm chính trong công tác chuẩn bị của chúng tôi cho tháng 1”, phát ngôn viên của Football Australia nhấn mạnh.

Cả hai Liên đoàn Hàn Quốc và Australia đều lo lắng cho các tuyển thủ

Tương tự là LĐBĐ Hàn Quốc (KFA). Cơ quan này khẳng định đang ở trạng thái “theo dõi sát sao” và cân nhắc lại mọi phương án hậu cần. Đội tuyển Hàn Quốc nằm trong bảng đấu với Việt Nam, UAE và Yemen. Họ chơi cả 3 trận vòng bảng tại thủ đô Riyadh, nơi thường xuyên bị không kích trong thời gian qua.

Trong khi đó, LĐBĐ UAE cũng họp lại để cân nhắc mọi khả năng. Theo kế hoạch, đội tuyển UAE sẽ đá giao hữu với 2 “quân xanh” trong tháng 11 trước khi hội quân sớm ở Saudi Arabia để chuẩn bị cho VCK. Nhưng trong tình hình hiện tại, có lẽ đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ sớm lên phương án dự phòng.

Theo lịch trình dự kiến, Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh vào ngày 7/1 và kéo dài qua tháng 2, với các trận cầu đỉnh cao diễn ra tại 3 thành phố lớn gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Áp lực lúc này đang đè nặng lên ban tổ chức trong việc đảm bảo an ninh tuyệt đối để giải đấu diễn ra suôn sẻ. Hiện tại, các hãng thông tấn lớn đã liên hệ với AFC để xin bình luận nhưng cơ quan này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.