Các tay súng sát hại 11 người, bắt cóc 13 người trong một ngôi làng ở Nigeria

Theo người phát ngôn cảnh sát bang Zamfara, ông Yazid Abubakar, vụ tấn công xảy ra vào cuối tuần qua tại làng Gidan Taba, thuộc quận Maradun. Nạn nhân chính là một tình nguyện viên thường xuyên phối hợp với lực lượng an ninh để bảo vệ cộng đồng trước các nhóm tội phạm có vũ trang.

Một người đi xe đạp ngang qua các thành viên Lực lượng Liên hợp Dân sự ở Maiduguri, Nigeria. Ảnh minh họa: CC/Wiki

Ông Abubakar cho biết, người đàn ông này từng nhiều lần hỗ trợ lực lượng an ninh đẩy lùi các cuộc xâm nhập của những băng nhóm tội phạm vào địa phương. Điều đó khiến ông trở thành mục tiêu của các tay súng.

"Họ coi ông ấy là trở ngại cho các hoạt động của mình", người phát ngôn cảnh sát nói.

Sau khi sát hại tình nguyện viên, những kẻ tấn công tiếp tục giết 10 thành viên khác trong gia đình ông, đốt thi thể các nạn nhân và phóng hỏa nhà cửa. Ngoài ra, chúng còn bắt cóc 13 người trong làng.

Cảnh sát cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai đến khu vực, đồng thời tiến hành các hoạt động nhằm giải cứu những người bị bắt cóc.

Tình trạng bất ổn tại khu vực tây bắc Nigeria đã kéo dài nhiều năm, với các băng nhóm vũ trang thường xuyên tấn công làng mạc, sát hại người dân, bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc và cướp phá tài sản.

Trước tình hình này, một số bang trong khu vực đã thành lập hoặc hỗ trợ các nhóm tình nguyện viên an ninh địa phương, giúp bảo vệ cộng đồng và phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn các cuộc tấn công.

Trong khi đó, lực lượng an ninh Nigeria phải phân bổ nhân lực để đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc, bao gồm các nhóm vũ trang cực đoan và những băng nhóm tội phạm thường được gọi là "bandit" (cướp có vũ trang).