Các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu thuyền Nga ở Biển Đen đã khiến Nga phải chuyển hướng giao thông sang Biển Baltic. Kết quả là thời gian chờ đợi tại cảng Ust-Luga hiện có thể lên tới năm ngày, dẫn tới tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các tàu chở dầu và hàng hóa của Nga ùn tắc 60 km ở Vịnh Phần Lan. Nguồn: RFS

Theo nhóm nghiên cứu mã nguồn mở Russian Forces Spotter, tính đến ngày 30/9, khoảng 150 tàu đang chờ được phép vào các cảng của Nga - gồm 65 tàu chở dầu và 85 tàu chở hàng.

Tính tổng cộng, hiện có khoảng 200 tàu trong khu vực: 111 tàu chở dầu và 83 tàu chở hàng. Con số này bao gồm cả các tàu đang chờ vào cảng và các tàu vừa rời cảng.

Vị trí của Vịnh Phần Lan trên bản đồ. Ảnh: CC/Wiki

Hàng tàu dài kỷ lục, trải dài gần 60 km, đã hình thành quanh cửa Vịnh Phần Lan. Các tàu tập trung cách Ust-Luga, một trong những cảng dầu quan trọng của Nga trong khu vực, khoảng 120 km.

Tình trạng tắc nghẽn bắt đầu gia tăng vào giữa tháng 8. Bản đồ từ đầu mùa hè cho thấy chỉ có không quá 10 tàu thuyền trong khu vực, nhưng đến tháng 9, con số này đã tăng lên từ 30 đến 40 tàu mỗi ngày.

Lượng tàu khá thưa thớt vào ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại Vịnh Phần Lan. Nguồn: Starboard Maritime Intelligence

Vào giữa tháng 8, Reuters đưa tin rằng chính quyền Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch giải phóng năng lực xuất khẩu tại các cảng Baltic và do đó đã bắt đầu điều hướng dầu của Kazakhstan qua cảng Novorossiysk để xuất khẩu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh rủi ro vận chuyển gia tăng ở Biển Đen, nơi các tàu có liên hệ với Nga thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong những tháng gần đây.