Các tập đoàn khách sạn quốc tế đón đầu cơ hội tại Syria

Ngành du lịch của Syria đang có những dấu hiệu phục hồi. Ảnh: Reuters

Trao đổi với Reuters, lãnh đạo một số tập đoàn khách sạn cho biết họ đang theo dõi sát thị trường Syria, trong bối cảnh các chuyến bay quốc tế và lượng khách du lịch bắt đầu trở lại sau nhiều năm đất nước này bị chiến tranh tàn phá.

Sức hút của Syria nằm ở bề dày lịch sử, các di sản văn hóa và những điểm đến ven biển, đồng thời còn đến từ cộng đồng người Syria sinh sống ở nước ngoài có nhu cầu trở về thăm quê hương. Tuy nhiên, quá trình phục hồi ngành du lịch vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Cuộc nội chiến kéo dài đã tàn phá nhiều thành phố và di sản khảo cổ, trong khi tình trạng bạo lực vẫn xảy ra tại một số khu vực.

Mỹ đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố hồi tháng 8, qua đó được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn khuyến cáo công dân không nên tới Syria.

Trong bối cảnh đó, hoạt động du lịch đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, dựa trên số liệu của Chính phủ, lượng khách du lịch trong nửa đầu năm 2026 đạt 3,52 triệu lượt, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số này, khoảng 2,13 triệu người là người Syria sinh sống ở nước ngoài, khoảng 660.000 người đến từ các nước Arab và khoảng 720.000 người đến từ các quốc gia khác.

“Khách du lịch luôn bị hấp dẫn bởi Damascus vì đó là thành phố cổ nhất thế giới”, Mohamed Alabbar, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Eagle Hills, tập đoàn có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nói với Reuters.

Ông Alabbar, đồng thời là Chủ tịch Emaar, tập đoàn phát triển dự án Burj Khalifa tại Dubai, nhận định cộng đồng người Syria ở nước ngoài cũng là một nguồn cầu đáng kể khi nhiều người mong muốn trở về.

Eagle Hills hiện nằm trong số các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tại Syria. Tập đoàn này có kế hoạch phát triển một dự án rộng 10 triệu m² tại Damascus và một dự án rộng 4,3 triệu m² tại khu vực ven biển Latakia. Hai bên đã ký thỏa thuận khung cho các dự án trên hôm 5-10, song chưa công bố các điều khoản tài chính.

Một doanh nghiệp bất động sản khác của UAE là Arada cũng cho biết có kế hoạch thâm nhập thị trường Syria với dự án trị giá khoảng 7 tỷ USD.

Không chỉ các doanh nghiệp vùng Vịnh, những tập đoàn khách sạn phương Tây cũng đang đánh giá cơ hội tại thị trường này. Syria ngày càng được kết nối với các trung tâm hàng không lớn trong khu vực thông qua các chuyến bay của Qatar Airways và flydubai.

Etihad Airways, hãng hàng không có trụ sở tại Abu Dhabi, cho biết sẽ nâng tần suất khai thác đường bay tới Damascus lên 7 chuyến mỗi tuần, từ mức 4 chuyến hiện nay. Tháng trước, Giám đốc điều hành Etihad Antonoaldo Neves cho biết hãng có thể mở thêm các điểm đến, tùy thuộc vào sự ủng hộ của thị trường địa phương và nhu cầu của hành khách.

Trong lĩnh vực khách sạn, tập đoàn Accor của Pháp cho biết đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao về hai dự án tại Syria. Duncan O'Rourke, Giám đốc điều hành khu vực Trung Đông, châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương của Accor, cho biết tập đoàn đang tích cực xem xét các cơ hội tại thị trường này.

Wyndham Hotels & Resorts của Mỹ cũng đang khảo sát các cơ hội tại Damascus và những điểm đến ven biển. Chủ tịch khu vực EMEA của Wyndham, Dimitris Manikis, nhận định thỏa thuận đầu tiên của tập đoàn tại Syria có thể được công bố trong thời gian tới.

Trong khi đó, Minor Hotels đánh giá tiềm năng phát triển các khách sạn boutique tại khu phố cổ Damascus, trong đó một số công trình hiện hữu có thể được chuyển đổi thành cơ sở lưu trú, bên cạnh khả năng xây dựng các dự án mới.

Dù vậy, triển vọng phục hồi của ngành du lịch Syria vẫn phụ thuộc đáng kể vào khả năng khắc phục những hạn chế về cơ sở hạ tầng, dịch vụ và hệ thống tài chính. Một số khu vực ngoại ô đã xuất hiện phản ứng của cộng đồng địa phương đối với các dự án quy mô lớn do chính phủ công bố, cho thấy quá trình phát triển du lịch vẫn cần cân bằng giữa nhu cầu đầu tư và lợi ích của cộng đồng.

Hệ thống thanh toán cũng là một điểm nghẽn. Visa và Mastercard tháng trước tuyên bố sẽ bắt đầu hoạt động tại Syria, song thanh toán điện tử hiện vẫn chỉ được triển khai hạn chế, chủ yếu thông qua một số loại thẻ do ngân hàng nước ngoài phát hành và tại một số địa điểm nhất định.

Cơ sở lưu trú hiện hữu cũng cần được nâng cấp đáng kể sau nhiều năm chiến tranh và thiếu đầu tư. Ông Golbarg cho biết phần lớn hệ thống khách sạn tại Syria đã xuống cấp nghiêm trọng do quốc gia này bị tách khỏi hệ thống du lịch quốc tế trong thời gian dài.

Theo Ngân hàng Thế giới, ước tính chi phí tái thiết Syria lên tới 216 tỷ USD, trong đó khoảng 75 tỷ USD dành cho các công trình nhà ở và 59 tỷ USD cho các công trình phi nhà ở.

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