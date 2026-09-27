Các tân khoa tiếp nối dòng chảy tri thức từ giảng đường đến thực tiễn

Tân tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Phương Thảo nhận bằng tốt nghiệp.

Trong số đó có 1 tân tiến sĩ, 125 tân thạc sĩ và 350 tân kỹ sư, cử nhân.Với chủ đề “The Flow of Future – Dòng chảy của tương lai”, buổi lễ gửi gắm thông điệp về hành trình tiếp nối của tri thức, từ giảng đường đến thực tiễn, từ mỗi người học đến cộng đồng và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đỗ Văn Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Giám đốc Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh chúc mừng các tân khoa đã hoàn thành hành trình học tập với nhiều nỗ lực.

Tấm bằng tốt nghiệp đánh dấu một chặng đường, nhưng cũng mở ra phép thử mới: thực tiễn. Từ đây, tri thức kỹ thuật có thể trở thành bản thiết kế công trình, phương án phòng chống thiên tai; kiến thức kinh tế, quản trị có thể được chuyển hóa thành kế hoạch kinh doanh, quyết định sử dụng nguồn lực; kiến thức công nghệ có thể tạo nên phần mềm, hệ thống dữ liệu. Năng lực ngoại ngữ và hội nhập cũng có thể mở ra những kết nối mới với đối tác quốc tế.

PGS.TS Đỗ Văn Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Giám đốc Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Đỗ Văn Quang đề nghị, dù các tân khoa làm việc ở đâu, trong môi trường nào thì vẫn luôn giữ sự trung thực trong nghề và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. “Kiến thức chỉ có giá trị khi nó phục vụ được con người, tổ chức, gia đình và xã hội”- PGS.TS Đỗ Văn Quang nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Phân hiệu, giá trị lâu dài của giáo dục không chỉ nằm ở tấm bằng mà còn ở năng lực người học sử dụng tri thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, làm việc có trách nhiệm và tạo ra những đóng góp hữu ích cho xã hội.

Đại diện các tân khoa, tân tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, ngành Quản lý kinh tế - cho rằng, học vị ghi nhận chặng đường đã hoàn thành, còn giá trị được thể hiện qua những gì họ làm được cho xã hội.

Tân tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Phương Thảo chia sẻ tại buổi lễ.

Từ tinh thần đó, 4 giá trị “Khát vọng - Trí tuệ - Bản lĩnh - Cống hiến” được gửi gắm như hành trang để các tân khoa bước vào chặng đường mới. Khát vọng để tiếp tục vươn lên; trí tuệ để lựa chọn và hành động đúng đắn; bản lĩnh để giữ gìn sự chính trực; tinh thần cống hiến để tri thức không chỉ tạo nên thành công cho cá nhân mà còn mang lại giá trị cho cộng đồng, quê hương và đất nước.

Lễ tốt nghiệp năm 2026 diễn ra trong thời điểm Phân hiệu hướng tới dấu mốc 50 năm xây dựng và phát triển, trong hành trình gần 70 năm của Trường Đại học Thủy lợi.

Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại TP Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho các tân khoa

Các tân khoa dành những tình cảm đặc biệt tới cha, mẹ và gia đình.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển tại khu vực phía Nam, Phân hiệu từng bước mở rộng quy mô, lĩnh vực đào tạo, hướng tới mô hình cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho TP Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh các lĩnh vực gắn với thế mạnh truyền thống như: kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cấp thoát nước và quản lý xây dựng, các thế hệ người học hiện nay còn được đào tạo trong nhiều lĩnh vực như: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, kế toán, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, ngôn ngữ Anh.

Nghi thức tri ân thầy cô tại Lễ tốt nghiệp – khoảnh khắc các tân khoa bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã tận tâm truyền trao tri thức và đồng hành trong suốt hành trình học tập.

Sự phát triển đa ngành thể hiện nỗ lực thích ứng trước yêu cầu mới của thị trường lao động, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trên hành trình đó, triết lý giáo dục “Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hội nhập - Trách nhiệm”, cùng các giá trị “Đoàn kết - Chính trực - Khát vọng”, tiếp tục được xác định là nền tảng để các thế hệ người học mang tri thức từ giảng đường bước vào thực tiễn, tiếp nối “dòng chảy của tương lai”.