Các tác phẩm giành giải Bạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

Với nhiều bạn trẻ Thủ đô, đến phố sách Đinh Lễ không đơn thuần là để mua sách, mà còn có thể là ngày vi vu dự sự kiện tiện thể "sống ảo" ở một góc đặc trưng của Hà Nội hay ngẫu hứng tìm đọc một đầu sách mới.