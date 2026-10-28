Các tác phẩm giành giải Bạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026
Các tác phẩm giành giải Bạc cho các thể loại: Chương trình, chuyên mục An ninh Trật tự; Chuyên đề Khoa giáo; Tác phẩm Phát thanh; Tác phẩm Điện ảnh. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan và Đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc ANTV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Liên hoan trao giải cho các tác giả.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cac-tac-pham-gianh-giai-bac-lien-hoan-truyen-hinh-phat-thanh-dien-anh-cand-lan-thu-xv-nam-2026-post673555.antd