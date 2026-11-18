Trên mảnh đất Abyei khô cằn, những mầm cây đang được vun trồng trong khuôn viên Trường Tiểu học Gumbial. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được các sỹ quan Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc UNISFA tổ chức nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho học sinh, hoạt động còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia và niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em trên vùng đất còn nhiều khó khăn./.