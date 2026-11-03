Các siêu thị tại 9 quốc gia châu Âu bị tấn công mạng

Các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống điều khiển từ xa của các thiết bị làm lạnh và tủ đông tại các siêu thị ở châu Âu đang có xu hướng gia tăng. Tình trạng này, vốn xuất hiện lần đầu tại Pháp vào tháng trước, đã lan rộng sang một số quốc gia châu Âu khác như Bỉ và Thụy Điển, gây hư hỏng thực phẩm và làm gián đoạn hoạt động tại các cửa hàng. Trong một số trường hợp, nhiệt độ bên trong các thiết bị làm lạnh và tủ đông đã tăng lên tới 50oC.

Các cuộc tấn công mạng nhắm vào thiết bị làm lạnh và tủ đông tại siêu thị đã được ghi nhận vào ngày 2 tháng này (giờ địa phương) tại bảy quốc gia châu Âu: Bỉ, Luxembourg, Thụy Điển, Estonia, Ai Len, Hà Lan và Phần Lan. Nếu tính cả sự việc xảy ra tại Pháp vào tháng trước, thì đã có ít nhất tám quốc gia bị ảnh hưởng. Một số báo cáo cho biết, có tới chín quốc gia đã phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp liên quan đến các cuộc tấn công này.

Tại Bỉ, các hệ thống làm lạnh đã gặp trục trặc tại khoảng 40 cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ lớn Delhaize. Carrefour cũng ghi nhận sự cố tại 15 trong số khoảng 700 cửa hàng của mình. Tại Thụy Điển, một số địa điểm của các nhà bán lẻ ICA và Coop cũng bị ảnh hưởng; trong đó, Coop cho biết, 6 trong số khoảng 800 cửa hàng của họ đã bị hư hại.

Tại Ai Len, các hệ thống làm lạnh tại 13 cửa hàng SuperValu đã bị ảnh hưởng. Ở Hà Lan, sự cố xảy ra tại ít nhất 17 địa điểm, bao gồm cả các cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trong khi đó, một nhà hàng nằm bên trong cửa hàng IKEA tại Mons (Bỉ) cũng buộc phải loại bỏ một số thực phẩm do thiết bị làm lạnh gặp trục trặc. Các vụ việc tương tự cũng được ghi nhận tại Estonia và Phần Lan.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng những kẻ tấn công đã truy cập vào hệ thống điều khiển của các thiết bị làm lạnh có kết nối Internet, sau đó chuyển chúng sang "chế độ rã đông" (defrost mode) một chức năng vốn được thiết kế để tạm dừng làm lạnh nhằm làm tan lớp băng tích tụ. Bằng cách thao túng cài đặt này từ xa, những kẻ tấn công đã khiến nhiệt độ bên trong các thiết bị làm lạnh tăng vọt.

Sự việc này tương tự như một cuộc tấn công từng xảy ra tại Pháp vào ngày 12 tháng trước. Khi đó, hàng trăm cơ sở bán lẻ — bao gồm các cửa hàng thuộc chuỗi Intermarché — đã bị ảnh hưởng, với nhiệt độ bên trong một số thiết bị tăng lên tới 50oC. Điều này dẫn đến việc phải tiêu hủy hàng loạt thực phẩm và đòi hỏi phải tiến hành kiểm tra trên diện rộng đối với các thiết bị làm lạnh.

Các chuyên gia chỉ ra những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống làm lạnh có kết nối Internet. Các nhà bán lẻ thường kết nối những hệ thống này với mạng lưới để theo dõi nhiệt độ và kiểm tra thiết bị từ xa. Tuy nhiên, các phần cứng cũ có thể không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, hoặc các lỗ hổng hiện có vẫn chưa được khắc phục. Theo thông tin ghi nhận, một số thiết bị bị nhắm đến trong cuộc tấn công này là các dòng máy đời cũ của công ty Danfoss (Đan Mạch).

Hiện tại, chính quyền Bỉ cùng các chuyên gia an ninh mạng tại Thụy Điển đang tiến hành điều tra các vụ việc này. Danh tính của những kẻ thực hiện vẫn chưa được xác định, và chưa có bằng chứng nào cho thấy các cuộc tấn công này liên quan đến bất kỳ quốc gia hay nhóm tin tặc cụ thể nào.