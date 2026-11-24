Ba sàn giao dịch chứng khoán chính của Trung Quốc (Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh) vừa đồng loạt công bố hàng loạt biện pháp hỗ trợ, bao gồm việc nới lỏng các yêu cầu về giao dịch ký quỹ (margin), nhằm vực dậy thị trường cổ phiếu đang lao dốc.

Theo quy định mới, tỷ lệ ký quỹ tối thiểu sẽ được hạ từ mức 100% xuống còn 80% từ ngày 30/11. Điều này đồng nghĩa các nhà đầu tư có thể vay thêm nhiều tiền hơn để mua cổ phiếu với cùng một lượng tài sản thế chấp. Quyết định này đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn so với chính sách thắt chặt được ban hành hồi tháng 1/2026.

Giải thích về động thái trên, cả ba sàn giao dịch đều đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh rằng hoạt động giao dịch ký quỹ đã suy yếu đáng kể trong thời gian gần đây, trong khi tỷ lệ đòn bẩy tài chính tổng thể đang ở mức thấp. Các sàn giao dịch khẳng định việc cắt giảm yêu cầu ký quỹ sẽ cải thiện thanh khoản, hỗ trợ tính ổn định về dài hạn cùng đà phát triển lành mạnh của thị trường.

Thực tế, dữ liệu cho thấy dư nợ cho vay ký quỹ tại Trung Quốc đã giảm hơn 20%, từ mức đỉnh 3.000 tỷ NDT (khoảng 449,25 tỷ USD) hồi cuối tháng 6 xuống còn khoảng 2.200 tỷ NDT (khoảng 329,49 tỷ USD) ở thời điểm hiện tại.

Ngoài việc nới lỏng ký quỹ, các sàn giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến còn công bố kế hoạch cắt giảm phí nhằm hạ thấp chi phí giao dịch, qua đó củng cố niềm tin và tạo sinh khí mới cho thị trường. Riêng sàn Thâm Quyến đã công bố dự thảo quy định nhằm áp dụng cơ chế tạo lập thị trường trên sàn ChiNext (chuyên dành cho các công ty khởi nghiệp). Mục tiêu đưa ra là nhằm kiềm chế sự biến động của giá cổ phiếu, nâng cao hiệu quả định giá và tăng cường sức chống chịu của thị trường.

Những can thiệp dồn dập này được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề như đà tăng trưởng kinh tế trong nước ảm đạm, làn sóng bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu ... Tuần trước, chỉ số chuẩn Shanghai Composite đã giảm gần 3%, chạm mức thấp nhất trong vòng 16 tháng qua. Đáng chú ý hơn, cả sàn STAR Market (tập trung vào công nghệ) của Thượng Hải và sàn ChiNext của Thâm Quyến đều đã bốc hơi hơn 40% giá trị so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 6.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Chính phủ Trung Quốc cũng đã phải tung ra các biện pháp nhằm khuyến khích hoạt động mua vào cổ phiếu. Động thái của Trung Quốc diễn ra song song với xu hướng chung tại châu Á, khi các thị trường khác như Hàn Quốc cũng đang ráo riết điều chỉnh quy định để bình ổn thị trường trước những biến động mạnh./.

Hương Thủy (Tổng hợp)