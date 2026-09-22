Các sân bay đông bắc Mỹ hoạt động trở lại sau sự cố viễn thông

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy. Ảnh: Bộ Giao thông Vận tải Mỹ

Hoạt động hàng không tại vùng đông bắc Mỹ đã được khôi phục sau khi tuyến cáp quang viễn thông gặp sự cố được sửa chữa. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết hệ thống đã hoạt động trở lại sau nhiều giờ gián đoạn tại một số sân bay lớn.

Trước đó, một mạch viễn thông bị lỗi cùng một tuyến cáp quang bị đứt tại New Jersey đã ảnh hưởng đến khả năng liên lạc của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, FAA. Sự cố buộc cơ quan này áp dụng các biện pháp hạn chế bay tại JFK, LaGuardia, Newark, Philadelphia và Boston.

Theo số liệu Reuters cập nhật, khoảng 7.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ bị hoãn hoặc hủy trong ngày 21/9, trong đó hơn 1.400 chuyến liên quan ba sân bay lớn ở khu vực New York. Một số điểm đến phải tạm dừng tiếp nhận chuyến bay trong lúc hệ thống được khắc phục.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết các đường dây viễn thông đã được sửa chữa và hoạt động tại các sân bay vùng đông bắc đang được nối lại. FAA cùng Verizon và các đơn vị kỹ thuật địa phương đã tham gia khôi phục kết nối.

Đến cuối ngày, phần lớn hạn chế do sự cố viễn thông được gỡ bỏ. Dữ liệu FAA sáng 22/9 cho thấy sân bay Newark không còn ghi nhận trì hoãn theo điểm đến, trong khi thời gian chậm đối với các chuyến bay đến và đi chỉ ở mức khoảng 15 phút hoặc thấp hơn.

Sự cố một lần nữa đưa hạ tầng kiểm soát không lưu Mỹ vào tâm điểm chú ý khi nước này đã dành 12,5 tỷ USD cho chương trình nâng cấp hệ thống. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy đang thúc đẩy thêm 17,5 tỷ USD để hiện đại hóa mạng lưới vốn nhiều lần gặp vấn đề về công nghệ và liên lạc.

FAA cũng vừa giới thiệu hệ thống SMART - nền tảng tích hợp khoảng 200 luồng dữ liệu về thời tiết, đường bay, lưu lượng và nhân lực kiểm soát không lưu nhằm dự báo sớm điểm nghẽn và giảm chậm, hủy chuyến.

Việc các sân bay nhanh chóng trở lại hoạt động giúp giảm áp lực trước mắt. Tuy nhiên, việc một tuyến cáp bị đứt có thể gây hiệu ứng dây chuyền tới hàng nghìn chuyến bay cho thấy bài toán lớn hơn vẫn nằm ở khả năng dự phòng và độ tin cậy của hạ tầng hàng không Mỹ.

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