Các runner trải nghiệm cung đường hoa. Ảnh: HOÀI THẢO

Buổi chạy thử nghiệm có điểm đầu và kết thúc tại khu vực cầu Rạch Sa Nhiên, đường N7, với sự tham gia của 10 runner chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các runner trực tiếp trải nghiệm cung đường, kiểm tra điều kiện thực tế và ghi nhận những vấn đề cần điều chỉnh trong quá trình vận hành giải.

Các runner check-in tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nguyễn Thành Giung (khu phố Tân Hưng, phường Sa Đéc). Ảnh: HOÀI THẢO

Bám sát chủ đề “Sa Đéc - Chinh phục cung đường hoa”, các cung đường chạy được thiết kế đi qua những khu vực sản xuất hoa, kiểng của Làng hoa Sa Đéc, nơi rực rỡ sắc hoa của làng nghề di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, kết hợp với các công trình kiến trúc cổ, tạo nên nét đặc trưng riêng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho các vận động viên tham gia giải.

Các runner trải nghiệm cung đường trước cổng Khu công nghiệp Sa Đéc. Ảnh: HOÀI THẢO

Trong quá trình chạy thử, Ban Tổ chức tiến hành đo kiểm GPS, kiểm tra mặt đường, hệ thống chiếu sáng, các điểm giao cắt và mật độ giao thông; đồng thời xác định vị trí bố trí trạm tiếp nước, trạm y tế, chốt an ninh, điểm check-in, khu vực xuất phát, về đích, bãi giữ xe và khu vực Expo. Lực lượng Công an, y tế, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và cứu hộ cũng được bố trí để sẵn sàng hỗ trợ, xử lý các tình huống phát sinh.

Qua hoạt động chạy thử nghiệm, Ban Tổ chức đánh giá sơ bộ điều kiện thực tế của cung đường, rà soát những nội dung còn cần điều chỉnh, bổ sung và rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, điều hành, nhằm hoàn thiện phương án tổ chức, bảo đảm các cự ly 21 km, 10 km và 5 km diễn ra an toàn, chu đáo, góp phần tạo nên thành công cho Giải chạy bộ Sa Đéc Flower Half - Marathon lần thứ I năm 2026.