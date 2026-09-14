Các quỹ ngoại sẽ mua mạnh cổ phiếu nào trước thềm nâng hạng?

Theo SSI Research, ngày 18/9 sẽ là đợt mua cổ phiếu đầu tiên của các quỹ mô phỏng các chỉ số toàn cầu của FTSE. Những quỹ này dự kiến mua ròng khoảng 240 triệu USD, tương đương hơn 6.000 tỷ đồng, dồn vào 27 cổ phiếu Việt Nam.

Đây là đợt đầu tiên trong quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số mới của FTSE, trước khi các chỉ số này chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9.

Tổng hợp kết quả và dự báo cho các chỉ số mô phỏng của ETF ngoại sẽ có hiệu lực từ ngày 21/9. Dữ liệu: SSI.

Theo ước tính, VPB là cổ phiếu được các quỹ mua nhiều nhất trong tuần 14-18/9, với giá trị khoảng 32,8 triệu USD.

Đứng sau là VHM với 30,85 triệu USD, MCH 22,1 triệu USD, FPT 21,48 triệu USD, MSN 20,9 triệu USD và HPG 18,85 triệu USD.

Một số cổ phiếu khác cũng được dự kiến nhận dòng tiền lớn gồm VNM 17,27 triệu USD, VIX hơn 16 triệu USD, VPL 14,17 triệu USD và ACB 13,8 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu có thể chịu áp lực bán lớn như: STB 8,71 triệu USD, SHB 3,97 triệu USD, KBC 3,24 triệu USD và KDH 3,19 triệu USD.

SSI Research cho rằng, dòng tiền từ các quỹ ETF sẽ được giải ngân theo từng bước, thay vì đổ vào thị trường cùng lúc.

Theo kịch bản cơ sở, riêng các quỹ Vanguard có thể đưa khoảng 2,4 tỷ USD vào cổ phiếu Việt Nam trong toàn bộ lộ trình. Đợt đầu khoảng 240 triệu USD, sau đó khoảng 481 triệu USD vào tháng 3/2027 và khoảng 842 triệu USD trong mỗi đợt vào tháng 6 và tháng 9/2027.

Nếu tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong bộ chỉ số tăng cao hơn theo kịch bản tích cực, tổng dòng vốn từ các quỹ Vanguard có thể lên tới 4,45 tỷ USD.

Ngày 21/9 tới, chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số của FTSE sẽ được thực hiện theo 4 đợt, kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Trong đợt đầu tiên vào tháng 9/2026, FTSE Russell sẽ đưa 10% tỷ trọng có thể đầu tư của các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số. Đến tháng 3/2027, tỷ lệ này tăng thêm 20%, nâng tổng mức phân bổ lên 30%.

Hai đợt tiếp theo diễn ra vào tháng 6 và tháng 9/2027, lần lượt thêm 35%. Sau đợt cuối, quá trình chuyển đổi sẽ hoàn tất với tỷ lệ 100%.

Việc chia nhỏ quá trình chuyển đổi nhằm giúp thị trường có thời gian hấp thụ dòng vốn từ các quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số, đồng thời hạn chế biến động khi các quỹ đồng loạt điều chỉnh danh mục.

Sau mỗi đợt, FTSE Russell sẽ đánh giá khả năng các quỹ mô phỏng chỉ số thực hiện việc tái cơ cấu danh mục theo tỷ trọng mới trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.