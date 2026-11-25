Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong tuần 16–20/11, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Nasdaq giảm 10,02% so với tuần trước, S&P 500 giảm 8,61% và Dow Jones giảm 8,02%.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất trong tháng 12 tiếp tục gây áp lực lên nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Nhu cầu phòng thủ gia tăng, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống dưới 5%.

Dòng vốn vào các quỹ giao dịch hoán đổi tại Mỹ giảm 33,1% so với tuần trước, xuống còn 47,84 tỷ USD, chủ yếu do dòng tiền vào cổ phiếu suy yếu. Các quỹ giao dịch hoán đổi cổ phiếu Mỹ hút ròng 25,19 tỷ USD, giảm 54,6% so với tuần trước, theo số liệu từ Yuanta.

Ngược lại, các quỹ giao dịch hoán đổi trái phiếu Mỹ hút ròng 8,52 tỷ USD, gấp 2,8 lần tuần trước. Áp lực điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán cùng những bất định về triển vọng tăng trưởng của nhóm công nghệ thúc đẩy nhà đầu tư gia tăng phân bổ vào kênh trái phiếu.

Dòng vốn vào các quỹ giao dịch hoán đổi đầu tư ngoài Mỹ tiếp tục suy yếu ở cả cổ phiếu và trái phiếu. Các quỹ giao dịch hoán đổi cổ phiếu ngoài Mỹ hút ròng 6,48 tỷ USD, giảm 45,6% so với tuần trước, trong khi các quỹ giao dịch hoán đổi trái phiếu ngoài Mỹ bị rút ròng 334 triệu USD trong tuần thứ hai liên tiếp.

Đáng chú ý, các quỹ giao dịch hoán đổi hàng hóa đảo chiều rút ròng 2,57 tỷ USD trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong tuần tới, dòng vốn vào các quỹ giao dịch hoán đổi cổ phiếu có thể tiếp tục biến động mạnh, trong khi các quỹ giao dịch hoán đổi trái phiếu Mỹ duy trì sức hút.

Thị trường sẽ tập trung vào chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 10, số liệu tổng sản phẩm trong nước quý III cập nhật và doanh số bán lẻ dịp Black Friday để đánh giá triển vọng tiêu dùng và chính sách lãi suất. Đồng thời, kết quả kinh doanh của Dell và Analog Devices sẽ cung cấp thêm thông tin về nhu cầu đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo và triển vọng ngành bán dẫn.

Tại châu Á, áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài gia tăng, tập trung chủ yếu tại Đài Loan và Hàn Quốc. Giá trị bán ròng tại Đài Loan tăng lên 5,98 tỷ USD, gấp hơn hai lần tuần trước, trong khi Hàn Quốc bị bán ròng 3,94 tỷ USD, tăng mạnh từ mức 237 triệu USD. Áp lực rút vốn gia tăng khi nhà đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, khiến thị trường chứng khoán Đài Loan ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 1990. Ngược lại, Ấn Độ tiếp tục hút ròng 3,46 tỷ USD, tăng từ mức 3,26 tỷ USD tuần trước.

Dòng vốn vào các quỹ giao dịch hoán đổi tại Đông Nam Á đảo chiều hút ròng nhẹ 0,85 triệu USD, từ mức rút ròng 9,67 triệu USD tuần trước. Indonesia tiếp tục dẫn đầu với mức hút ròng 29,15 triệu USD, dù giảm so với mức 60,64 triệu USD tuần trước, trong khi Malaysia hút ròng 27,59 triệu USD.

Ngược lại, Singapore gia tăng rút ròng lên 30,30 triệu USD, từ mức 2,80 triệu USD tuần trước. Các quỹ giao dịch hoán đổi theo dõi thị trường Việt Nam và Thái Lan tiếp tục bị rút ròng lần lượt 18,87 triệu USD và 13,18 triệu USD.

Đối với các quỹ giao dịch hoán đổi có đầu tư vào Việt Nam, áp lực rút vốn tiếp tục gia tăng, tập trung tại các quỹ nước ngoài. VanEck bị rút ròng 10,04 triệu USD, tiếp theo là Fubon FTSE với 6,29 triệu USD và DB FTSE với 2,85 triệu USD. Ngược lại, E1VFVN30 tiếp tục hút ròng 1,12 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài gia tăng bán ròng lên 3.290 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần tuần trước. Áp lực bán tập trung tại FPT với 965 tỷ đồng, VCB với 320 tỷ đồng và ACB với 312 tỷ đồng. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất tại MSN với 249 tỷ đồng, POW với 200 tỷ đồng và KDH với 98 tỷ đồng.