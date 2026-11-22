Lượng cổ phiếu ngân hàng trong danh mục quỹ giảm 33%, tập trung tại 5 mã

Trong tháng 10, lượng cổ phiếu do các quỹ đầu tư nắm giữ giảm tại 16/21 mã ngân hàng có quỹ sở hữu, chiếm 76,2%. Chỉ 4 mã ghi nhận tăng gồm HDB, TPB, EIB và LPB, trong khi BVB giữ nguyên.

Cùng thời gian, tổng số lượt quỹ sở hữu cổ phiếu ngân hàng giảm từ 776 xuống 712, tương đương 8,2%. Trong đó, 11 mã giảm số quỹ nắm giữ, 9 mã không đổi và duy nhất EIB ghi nhận tăng. Mỗi lượt tương ứng với một quỹ sở hữu một mã cổ phiếu, do đó một quỹ có thể được tính nhiều lượt khi đầu tư vào các ngân hàng khác nhau.

Tổng lượng cổ phiếu ngân hàng trong danh mục các quỹ giảm từ 2,224 tỷ xuống 1,496 tỷ đơn vị, tương đương 727,33 triệu cổ phiếu (32,7%). MBB ghi nhận mức giảm lớn nhất với 221,47 triệu cổ phiếu, tiếp theo là VPB (138,81 triệu), BID (81,82 triệu), SHB (59,78 triệu) và CTG (58,99 triệu).

Riêng 5 mã này chiếm 77,1% mức giảm ròng về khối lượng của toàn nhóm. Chênh lệch sở hữu giữa hai kỳ chịu ảnh hưởng đồng thời từ sự thay đổi số quỹ nắm giữ và quy mô từng vị thế trong danh mục.

MBB dẫn đầu mức giảm lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ, 5 mã chiếm 77% mức giảm ròng

Dù ghi nhận mức giảm khối lượng lớn nhất, cổ phiếu MBB của Ngân hàng Quân đội (MB) vẫn dẫn đầu về số quỹ sở hữu với 68 quỹ, giảm 10 quỹ so với tháng trước. Đến cuối tháng 10, các quỹ nắm giữ 181,42 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng giá trị thị trường khoảng 3.502 tỷ đồng.

Theo sau là CTG của VietinBank với 67 quỹ, VCB của Vietcombank với 66 quỹ, VPB của VPBank với 65 quỹ và TCB của Techcombank với 63 quỹ. Trong đó, số quỹ sở hữu TCB giảm từ 77 xuống 63, còn STB của Sacombank giảm từ 54 xuống 42 quỹ. Khoảng cách giữa MBB với CTG và VCB theo đó thu hẹp còn lần lượt 1 và 2 quỹ.

Xét theo giá trị thị trường, STB dẫn đầu với 5.136 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (4.193 tỷ đồng), VCB (4.053 tỷ đồng), VPB (3.690 tỷ đồng) và MBB (3.502 tỷ đồng). Tổng giá trị của 5 mã này chiếm 56,94% danh mục cổ phiếu ngân hàng trị giá khoảng 36.130 tỷ đồng do các quỹ nắm giữ.

Riêng STB có 42 quỹ sở hữu, ít hơn MBB 26 quỹ nhưng giá trị nắm giữ cao hơn khoảng 1.634 tỷ đồng. Giá trị vị thế bình quân tại STB đạt khoảng 122 tỷ đồng mỗi quỹ, gấp 2,4 lần mức 51,5 tỷ đồng tại MBB. Sự chênh lệch này phản ánh khác biệt về quy mô phân bổ vốn giữa hai cổ phiếu, dù MBB có số quỹ sở hữu nhiều hơn.

PYN Elite giảm sở hữu OCB và STB, các quỹ điều chỉnh trái chiều tại MBB

Tại OCB của Ngân hàng Phương Đông, biến động sở hữu tập trung chủ yếu vào khoản đầu tư của PYN Elite Fund (PYN Elite). Đến cuối tháng 10, có 15 quỹ nắm giữ gần 99,89 triệu cổ phiếu OCB, trị giá khoảng 1.059 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của các quỹ trên tổng cổ phiếu lưu hành của ngân hàng giảm từ 3,95% xuống 3,26%.

Trong đó, PYN Elite sở hữu khoảng 92,73 triệu cổ phiếu OCB, chiếm 92,83% tổng lượng nắm giữ của các quỹ tại mã này. Riêng tháng 10, vị thế OCB của PYN Elite giảm khoảng 21,05 triệu cổ phiếu, gần tương đương mức giảm tổng hợp 21,19 triệu cổ phiếu ghi nhận tại ngân hàng.

Tại Sacombank, PYN Elite cũng nắm giữ gần 51 triệu cổ phiếu STB, tương đương 65,83% tổng lượng sở hữu của các quỹ. Trong tháng, vị thế của quỹ giảm khoảng 7,26 triệu cổ phiếu, trong khi tổng lượng STB do các quỹ nắm giữ giảm 39,42 triệu đơn vị.

Mặc dù thu hẹp vị thế, STB vẫn là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục PYN Elite vào cuối tháng 10, chiếm 17,2% giá trị tài sản ròng (NAV). Trong nhóm ngân hàng, VIB và OCB lần lượt chiếm 6,6% và 5% NAV. Cùng kỳ, thị giá STB giảm 10,4%, trong khi OCB tăng 5%.

Sự tập trung sở hữu tại OCB và STB thể hiện rõ khi so sánh với MBB, TCB và HDB. Tại MBB, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất với khoảng 38,29 triệu đơn vị, tương đương 21,11% tổng lượng MBB trong danh mục các quỹ.

Quỹ ETF này cũng dẫn đầu về khối lượng sở hữu tại TCB và HDB, lần lượt đạt 44,65 triệu và 29,72 triệu cổ phiếu, tương ứng 23% và 22,43% tổng lượng nắm giữ tại từng mã. So với OCB và STB, cơ cấu sở hữu tại MBB, TCB và HDB phân tán hơn giữa các quỹ đầu tư.

PYN Elite nắm gần 93% lượng OCB trong danh mục các quỹ, mức tập trung tại MBB thấp hơn

Trong khi tổng lượng MBB do các quỹ sở hữu giảm giữa hai kỳ, một số quỹ vẫn ghi nhận tăng vị thế. Cụ thể, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) tăng lượng nắm giữ khoảng 3,91 triệu cổ phiếu, còn Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VESAF) tăng khoảng 605.000 cổ phiếu.

Đến cuối tháng, MBB chiếm 6,5% NAV của VESAF, trở thành khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục quỹ. Tại DCDS, tỷ trọng cổ phiếu này đạt 3,4% NAV.

Danh mục DCDS còn ghi nhận những thay đổi về tỷ trọng tại các ngân hàng khác. Trong tháng 10, TCB tăng từ 6,2% lên 7,2% NAV và HDB tăng từ 3,8% lên 4,4%, trong khi VPB giảm từ 6,7% xuống 4,6% và BID giảm từ 8,1% xuống 7,2%.

Trong khi đó, VESAF phân bổ 29,9% NAV vào nhóm ngân hàng. Bên cạnh MBB, các khoản đầu tư tại VCB, CTG và ACB lần lượt chiếm 5,5%, 5% và 4,5% NAV.

HDB tăng 25% lượng cổ phiếu nhưng giảm tỷ lệ sở hữu, EIB đi ngược xu hướng

Trong 4 mã tăng tổng lượng nắm giữ, HDB của HDBank dẫn đầu với mức tăng 26,71 triệu cổ phiếu (25,2%), từ 105,79 triệu lên 132,49 triệu đơn vị. Tuy nhiên, số quỹ sở hữu HDB giảm từ 59 xuống 57, còn tỷ lệ nắm giữ trên tổng cổ phiếu lưu hành giảm từ 2,11% xuống 2,04%.

Diễn biến này xuất hiện cùng đợt HDBank trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%, với ngày giao dịch không hưởng quyền 9/10. Tổng tỷ lệ phát hành 30% làm tăng số cổ phiếu của cổ đông hiện hữu, đồng thời thay đổi cơ sở so sánh khối lượng nắm giữ giữa hai kỳ.

Sau khi quy đổi lượng sở hữu tháng 9 theo hệ số 1,3 lần, khối lượng tham chiếu đạt khoảng 137,52 triệu cổ phiếu, cao hơn 5,03 triệu cổ phiếu so với cuối tháng 10. Theo đó, lượng HDB do các quỹ nắm giữ tăng 25,25% về danh nghĩa nhưng giảm 3,66% sau khi điều chỉnh tác động phát hành.

Hoạt động phát hành cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến kết quả so sánh tại TCB và TPB, khi Techcombank và TPBank thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt 50% và 15%.

Tại TCB, tổng lượng cổ phiếu do các quỹ nắm giữ giảm 44,45 triệu đơn vị, tương đương 18,63%. Sau khi quy đổi theo hệ số phát hành 1,5 lần, mức giảm đạt 45,75%. Tỷ lệ sở hữu trên tổng cổ phiếu lưu hành của ngân hàng cũng giảm từ 3,37% xuống 1,83%.

Đối với TPB, lượng cổ phiếu trong danh mục quỹ tăng khoảng 2,12 triệu đơn vị (12,25%). Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh theo hệ số phát hành 1,15 lần, khối lượng nắm giữ thấp hơn 2,39% so với mức tham chiếu. Tỷ lệ sở hữu cuối tháng 10 đạt 0,61%.

HDB và TPB tăng lượng cổ phiếu danh nghĩa nhưng giảm sau điều chỉnh phát hành, TCB giảm gần 46%

Ở chiều tăng sở hữu, cổ phiếu EIB của Eximbank là mã duy nhất ghi nhận đồng thời số quỹ và tổng lượng cổ phiếu nắm giữ tăng trong tháng 10. Số quỹ sở hữu EIB tăng từ 19 lên 20, còn khối lượng nắm giữ tăng từ 13,12 triệu lên 14,23 triệu cổ phiếu, tương đương 1,12 triệu đơn vị (8,5%). Tỷ lệ sở hữu trên tổng cổ phiếu lưu hành cũng tăng từ 0,7% lên 0,76%.

Trong khi đó, cổ phiếu LPB của LPBank ghi nhận lượng sở hữu tăng gần 435.000 đơn vị nhưng số quỹ nắm giữ giảm từ 22 xuống 19. Tỷ lệ sở hữu trên tổng cổ phiếu lưu hành tăng từ 0,42% lên 0,43%, đi cùng sự thu hẹp về số quỹ sở hữu.