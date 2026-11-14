Các quỹ đầu tư rút tiền khỏi chứng khoán Việt Nam, tài sản ròng giảm 8.600 tỷ đồng

Dòng tiền tại các quỹ đầu tư tiếp tục diễn biến kém tích cực trong tháng 10/2026, trong đó nhóm quỹ cổ phiếu chịu áp lực rút vốn lớn nhất. Đáng chú ý, xu hướng rút ròng không chỉ tập trung ở các quỹ mở và quỹ đóng mà còn xuất hiện tại nhóm quỹ hoán đổi danh mục (ETF), dù quy mô đã thu hẹp so với tháng trước, theo dữ liệu từ FiinTrade.

Xét theo loại hình, nhóm quỹ mở cổ phiếu tiếp tục là tâm điểm rút vốn trong tháng 10. Tổng giá trị rút ròng đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp dòng tiền rời khỏi nhóm quỹ này. Lũy kế trong ba tháng từ tháng 8 đến tháng 10/2026, giá trị rút ròng của các quỹ mở cổ phiếu đã vượt 3.800 tỷ đồng.

PYN Elite dẫn đầu danh sách các quỹ bị rút vốn, với giá trị rút ròng lên tới 1.347 tỷ đồng trong tháng 10. Đây cũng là quỹ có quy mô rút vốn lớn nhất trong nhóm quỹ cổ phiếu. Đứng sau là VNEFUND với 324 tỷ đồng và K-Vietnam Equity Fund với khoảng 83,5 tỷ đồng. Việc phần lớn dòng tiền rút ròng tập trung ở các quỹ ngoại cho thấy áp lực rút vốn không chỉ xuất phát từ biến động ngắn hạn của thị trường trong nước mà còn phản ánh xu hướng điều chỉnh danh mục của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ở nhóm quỹ đóng, dòng vốn rút ròng tăng mạnh 81,5% so với tháng trước, lên khoảng 845,3 tỷ đồng. VNH ghi nhận mức rút ròng gần 348 tỷ đồng, cao nhất kể từ tháng 10/2025, sau nhiều tháng duy trì quy mô rút vốn không đáng kể. Trong khi đó, VINACAPITAL-VOF cũng bị rút ròng 273 tỷ đồng.

Đối với nhóm ETF, diễn biến có phần tích cực hơn khi giá trị rút ròng giảm còn khoảng 418 tỷ đồng. Đáng chú ý, DCVFMVN30 ETF đảo chiều hút ròng 121,5 tỷ đồng, sau khi bị rút ròng 92 tỷ đồng trong tháng 9. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để đảo ngược xu hướng rút vốn chung của toàn nhóm quỹ cổ phiếu.

Như vậy, dù áp lực rút vốn đã hạ nhiệt ở nhóm ETF, dòng tiền vẫn rời khỏi các quỹ cổ phiếu với quy mô đáng kể. Sự phân hóa giữa các loại hình quỹ cho thấy quyết định phân bổ vốn của nhà đầu tư đang có sự chọn lọc hơn, thay vì rút vốn đồng loạt khỏi toàn bộ sản phẩm đầu tư cổ phiếu.

Áp lực rút vốn diễn ra đồng thời với hiệu suất đầu tư kém tích cực, khiến quy mô tài sản ròng của các quỹ tiếp tục đi xuống. Trong tháng 10, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân âm 2,3%, tuy nhiên mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với mức âm 3,9% trong tháng 9. Chỉ số VN-Index giảm 1,53% trong tháng, thấp hơn mức giảm 3,47% của tháng trước.

Dù thị trường có dấu hiệu giảm tốc độ điều chỉnh, có tới 88/96 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm. Một số quỹ mở đã chuyển sang trạng thái sinh lời dương, gồm TCGF, VINACAPITAL-VVF và LHCDF. Trong đó, VINACAPITAL-VVF đạt hiệu suất 0,6%, cải thiện đáng kể so với mức âm 3,1% trong tháng 9, nhờ tỷ trọng cao tại các cổ phiếu tăng giá như GMD, MWG và VHC.

Tuy nhiên, tính chung 10 tháng đầu năm 2026, hiệu suất bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu ở mức khoảng âm 10%, đảo chiều mạnh so với mức tăng 18% cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy những khó khăn của thị trường trong năm nay đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đầu tư của các quỹ, đặc biệt là các danh mục có tỷ trọng cổ phiếu lớn.

Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng giá trị tài sản ròng của 141 quỹ đầu tư đạt hơn 239.000 tỷ đồng, giảm khoảng 8.600 tỷ đồng, tương đương 3,5% so với tháng trước. Đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp, dù mức suy giảm đã thu hẹp so với mức giảm 5% trong tháng 9. Nhóm quỹ mở giảm mạnh nhất, với 4% so với tháng trước, tiếp đến là ETF giảm 3,5% và quỹ đóng giảm 2,4%.

Đáng chú ý, quy mô tài sản ròng của các quỹ hiện thấp hơn khoảng 17% so với mức đỉnh cuối tháng 9/2025. Điều này cho thấy quá trình phục hồi quy mô tài sản của ngành quỹ vẫn gặp nhiều trở ngại, khi cả hiệu suất đầu tư lẫn dòng vốn đều chưa tạo được động lực cải thiện rõ rệt.