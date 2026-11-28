Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quỹ đầu tư cổ phiếu tại Mỹ vừa ghi nhận lượng vốn rút ròng lớn nhất trong vòng gần ba tháng qua.

Diễn biến này chủ yếu do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trước những hoài nghi về hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với những phát biểu phát tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ từ giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo dữ liệu từ tổ chức phân tích tài chính LSEG Lipper, trong tuần kết thúc vào ngày 25/11, các nhà đầu tư đã rút ròng 30,57 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ. Đây là mức rút vốn theo tuần cao nhất kể từ ngày 9/9.

Xét theo từng nhóm ngành, các quỹ cổ phiếu chuyên biệt tại Mỹ bị rút ròng 12,41 tỷ USD - mức cao nhất kể từ ngày 24/6. Dẫn đầu đà rút vốn là các quỹ đầu tư lĩnh vực công nghệ với mức bán ròng 9,27 tỷ USD, tiếp theo là nhóm chăm sóc sức khỏe mất 2,36 tỷ USD và nhóm công nghiệp mất 2,26 tỷ USD.

Xét theo quy mô vốn hóa, các quỹ đa vốn hóa, vốn hóa lớn, vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ lần lượt ghi nhận lượng vốn rút ròng ở mức 3,4 tỷ USD, 2,72 tỷ USD, 2,71 tỷ USD và 952 triệu USD.

Trái ngược với thị trường cổ phiếu, áp lực bán tại các quỹ trái phiếu Mỹ đã dịu bớt khi lượng vốn rút ròng giảm mạnh từ 5,59 tỷ USD của tuần trước đó xuống còn 649 triệu USD.

Trong khi các quỹ trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư kỳ hạn ngắn và trung hạn bị rút 6,51 tỷ USD, mức cao nhất kể từ ngày 9/4/2025, các quỹ trái phiếu chính phủ và Kho bạc Mỹ cùng kỳ hạn lại thu hút dòng vốn chảy vào ròng 5,21 tỷ USD. Cùng thời gian này, các quỹ thị trường tiền tệ ghi nhận tuần rút vốn thứ ba liên tiếp với tổng giá trị 18,15 tỷ USD.

Về triển vọng thị trường, công ty quản lý tài sản UBS Global Wealth Management nhận định tổng doanh thu từ các mô hình và ứng dụng AI sẽ phải tăng trưởng ít nhất 750% trong vòng 4 năm tới thì ngành công nghệ mới có thể thu về mức lợi nhuận tương xứng với nguồn vốn khổng lồ đã bỏ ra. Hiện tổ chức này vẫn duy trì đánh giá ở mức "trung lập" đối với thị trường cổ phiếu Mỹ và toàn cầu./.