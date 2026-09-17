Các quốc gia thảo luận về rủi ro AI quân sự tại hội nghị an ninh ở Trung Quốc

Phát biểu trong lễ khai mạc hôm thứ Tư (16/9), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đông Quân kêu gọi các nước xây dựng sự đồng thuận dựa trên tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời bảo vệ sự ổn định thông qua chủ nghĩa đa phương.

Tại diễn đàn, các quan chức quốc phòng và đại biểu đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới cho rằng AI đang thay đổi cách chính quyền và quân đội xử lý thông tin, đánh giá tình huống và đưa ra quyết định. Khoảng thời gian dành cho con người kiểm tra thông tin và cân nhắc trước khi hành động có thể bị thu hẹp

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Adul Boonthumjaroen cho rằng thế giới đang đứng trước một giai đoạn quan trọng khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng và xung đột vẫn diễn ra tại nhiều khu vực.

"Khi trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác làm thay đổi chiến tranh, điều cấp bách nhất không phải là ai sẽ mạnh nhất, mà là làm thế nào để xây dựng một trật tự quốc tế", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Đông Quân, phát biểu tại Diễn đàn Tương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 hôm thứ Tư (16/9). Ảnh: ChinaDaily

Phó Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Jurg Lauber nhấn mạnh khi các hệ thống vũ khí ngày càng được tự động hóa, việc duy trì khả năng phán đoán và kiểm soát của con người đối với việc sử dụng vũ lực càng trở nên quan trọng.

Ông đồng thời lưu ý AI cũng mang lại những lợi ích nhất định trong lĩnh vực quốc phòng và nhân đạo. Theo ông, sự phổ biến của các máy bay không người lái giá rẻ đang làm thay đổi phương thức tác chiến, khiến chiến trường mở rộng trên phạm vi lớn và ranh giới giữa các khu vực giao tranh ngày càng khó xác định.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Muhammad Ali cho rằng những tiến bộ công nghệ đang "rút ngắn thời gian biểu chiến lược". Theo ông, AI có thể đẩy nhanh quá trình ra quyết định, trong khi thông tin sai lệch và xuyên tạc có khả năng tác động đến nhận thức của công chúng trước khi chính quyền kịp đưa ra phản ứng phù hợp.

Các đại biểu đến từ Bangladesh, Malaysia và Lào cũng đề cập đến những tác động của AI đối với môi trường an ninh.

Những thảo luận tại diễn đàn cho thấy mối quan tâm hiện nay không chỉ nằm ở khả năng AI hỗ trợ các hoạt động quân sự mà còn ở cách công nghệ này có thể tác động đến tốc độ phản ứng trong các tình huống căng thẳng.

Khi nhiều hệ thống có khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu và đưa ra đề xuất trong thời gian rất ngắn, vai trò của con người trong việc xác minh thông tin, đánh giá tình huống và quyết định sử dụng vũ lực trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Một trong những vấn đề được quan tâm khác là mức độ kiểm soát của con người đối với các hệ thống vũ khí sử dụng AI, đặc biệt trong những tình huống liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia an ninh từ Trung Quốc và Mỹ đã kêu gọi thiết lập các rào cản và xây dựng sự đồng thuận liên quan đến việc sử dụng AI trong các hệ thống quân sự, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.