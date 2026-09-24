Các quan chức Fed tiếp tục kêu gọi tăng lãi suất

Trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: NYT.

Trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này, có thêm một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kêu gọi tăng lãi suất, bao gồm Thống đốc Fed Michael Barr, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins và Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin.

Nhận định của các vị quan chức này, cùng áp lực lạm phát gia tăng và dấu hiệu mạnh lên của nền kinh tế, đang thúc đẩy giới đầu tư tăng mạnh đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong tháng 10, ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Phát biểu ngày thứ Tư (23/9) tại một sự kiện của Fed chi nhánh Chicago, ông Barr nói rằng trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng và nền kinh tế tăng trưởng vững, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất. "Rủi ro đối với việc đạt mục tiêu lạm phát đã gia tăng, trong khi rủi ro đối với thị trường lao động lại giảm bớt. Theo kịch bản cơ sở của tôi, có thể cần thêm các điều chỉnh chính sách để đảm bảo lạm phát giảm về mức mục tiêu một cách kịp thời”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Barr.

Vị Thống đốc này phát tín hiệu cho thấy ông tin rằng cần có thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa, mặc dù ông không nêu rõ thời điểm cụ thể.

"Theo quan điểm của tôi, xét đến những thay đổi của nền kinh tế, Fed đã lệch khỏi vị thế chính sách phù hợp nhưng đã thực hiện điều chỉnh theo hướng đúng đắn. Chúng tôi muốn hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững, lâu dài nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa việc làm, và sự ổn định giá cả đóng vai trò then chốt đối với mục tiêu đó”, ông Barr phát biểu khi đề cập đến đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ có dấu hiệu tăng tốc và giá dầu thô quay trở lại mốc 100 USD/thùng.

Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global khiến thị trường bất ngờ khi cho thấy chỉ số của lĩnh vực dịch vụ tăng mạnh lên mức 58,7 điểm trong tháng 9, mức cao nhất trong gần 5 năm, từ 56,5 điểm trong tháng 8. PMI của lĩnh vực sản xuất cũng tăng vọt lên mức 56,7 điểm, cao nhất trong hơn 4 năm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô bật tăng mạnh trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp, với giá dầu Brent giao sau tại London tăng gần 4%, tái lập mốc 100 USD/thùng.

Tại Mỹ, giá dầu diesel trung bình vượt mốc 6,5 USD/gallon, cao chưa từng thấy do tình trạng căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung mà chưa có nhiều triển vọng giải quyết trong ngắn hạn. Giá dầu diesel tăng cao đặt ra nguy cơ đặc biệt lớn về việc làm lan rộng áp lực lạm phát, vì đây là nhiên liệu vận hành các thiết bị và xe tải dùng để sản xuất và vận chuyển hàng hóa trong toàn bộ nền kinh tế.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 77% ngân hàng trung ương này tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 27-28/10 và khả năng 95% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Hôm thứ Ba, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 còn ở mức 55%, còn cách đây 1 tháng, khả năng này chỉ là 10%.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vượt ngưỡng 5%, đạt mức cao nhất 19 năm.

Trước phát biểu của ông Barr, trong một bài đăng trên mạng xã hội LinkedIn vào hôm thứ Ba (22/9), bà Collins nhận định: "Với việc thị trường lao động đang ở vị thế vững chắc hơn, chính sách tiền tệ có thể tập trung vào việc sớm đưa lạm phát trở lại mức ổn định, đặc biệt là sau 5 năm rưỡi lạm phát ở mức quá cao. Một mức lãi suất quỹ liên bang thắt chặt hơn đôi chút sẽ giúp đảm bảo lạm phát quay trở lại mức mục tiêu một cách bền vững”.

Bà Collins - người không có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định lãi suất của Fed, trong năm nay - cũng cho biết bà ủng hộ quyết định tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9.

Cùng ngày 22/9, ông Barkin nhận định tình hình kinh tế Mỹ "thậm chí đang trở nên vững chắc hơn", với sức chi tiêu của người tiêu dùng duy trì ổn định và sự tăng trưởng mạnh mẽ đang lan tỏa ra ngoài lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng nghĩa rằng Fed cần tiếp tục tập trung vào vấn đề lạm phát.

"Rủi ro đối với lạm phát hiện đang lớn hơn rủi ro đối với mục tiêu tạo việc làm tối đa. Đó là lý do tại sao Fed tăng lãi suất" tại cuộc họp tuần trước - ông Barkin nói trong bài phát biểu tại một sự kiện tài chính ở Baltimore.

"Liệu có cần thêm các đợt tăng lãi suất nữa hay không, và số lượng là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng chờ xem", ông Barkin - người không phải là thành viên có quyền biểu quyết tại FOMC trong năm nay - nhận định.

Những nhận định của ông Barkin, bà Collins và ông Barr tiếp nối quan điểm của các quan chức Fed khác lên tiếng trong những ngày gần đây, gồm Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari. Các vị này đều có chung quan điểm là ngày càng lo ngại rằng lạm phát đang bị thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong nền kinh tế, chứ không chỉ riêng các vấn đề về năng lượng, thuế quan hay nguồn cung - những yếu tố vốn được kỳ vọng sẽ tự giảm bớt theo thời gian.

Ông Barkin cho biết, ngay cả những cú sốc được coi là "nhất thời" này cũng không hề diễn ra trong thời gian ngắn hay chỉ là sự kiện đơn lẻ, mà đang tạo ra áp lực giá cả dai dẳng hơn so với dự báo ban đầu.

"Một số người cho rằng tình trạng lạm phát cao là do một vài nhóm mặt hàng chịu ảnh hưởng đặc biệt lớn từ xung đột ở Trung Đông hoặc thuế quan”, ông nói và chỉ ra rằng phần lớn các thành phần trong chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát mà Fed quan tâm nhất - đều đang tăng với tốc độ vượt quá 3% mỗi năm.

"Tôi cũng nhận thấy đà tăng trưởng ở các lĩnh vực khác ngoài mảng trung tâm dữ liệu. Ngành quốc phòng đang rất sôi động. Các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu tỏ ra lạc quan hơn. Giới ngân hàng cũng cho biết các dự án kinh doanh tiềm năng đang rất khả quan”, ông Barkin chia sẻ.

Chỉ vài ngày sau cuộc họp tháng 10 của Fed, Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Tại lần bầu cử này, Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump sẽ phải bảo vệ thế đa số mong manh tại cả hai viện của Quốc hội.

Việc Fed tăng lãi suất liên tiếp có thể làm trầm trọng thêm những lo ngại về khả năng chi trả - vấn đề mà các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là mối quan tâm hàng đầu của cử tri và đang làm gây áp lực giảm lên tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump.

Các nhà phân tích cho rằng tình trạng lạm phát mà Fed đang nỗ lực giải quyết phần lớn bắt nguồn từ các quyết định chính sách của chính quyền ông Trump, bao gồm việc tăng mạnh thuế quan và cuộc chiến tại Iran.