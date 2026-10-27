Các phường, xã trọng điểm tỉnh Đắk Lắk cần phát huy tối đa nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chiều 27/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với 6 xã, phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột trước đây để đánh giá kết quả 9 tháng, rà soát kịch bản tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân quý IV và trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc tại cơ sở.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, lãnh đạo các sở, ngành và 6 phường, xã.

Giải ngân các nguồn vốn đạt thấp

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 6 địa phương gồm các phường: Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú là khu vực trung tâm và vùng mở rộng của đô thị Buôn Ma Thuột trước đây, giữ vai trò quan trọng trong phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, giáo dục, y tế, du lịch và nông nghiệp giá trị cao.

Các địa phương có dư địa phát triển từ hạ tầng giao thông kết nối, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Khu công nghiệp Hòa Phú, không gian hồ Ea Kao và các quỹ đất phát triển đô thị; đồng thời chịu áp lực lớn về quản lý quy hoạch, đất đai, dân cư và giải quyết thủ tục hành chính sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Thanh Vũ trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh tế-xã hội cơ bản ổn định; các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ tăng trưởng, thu ngân sách, sản xuất, thương mại, dịch vụ và các dự án đầu tư. Tuy nhiên, kết quả giữa các địa phương chưa đồng đều, nhất là thu ngân sách tại khu vực trung tâm đô thị và tiến độ hoàn thành năng lực mới tăng của các dự án, công trình.

Cụ thể, về thu ngân sách có 3/6 địa phương đã hoàn thành, vượt dự toán tỉnh giao gồm phường Tân Lập đạt 820/542 tỷ đồng (đạt 151,3%); phường Tân An đạt 1.312/1.308 tỷ đồng (đạt 100,35%); phường Ea Kao đạt 311/228 tỷ đồng (đạt 136,31%).

Ba địa phương còn lại chưa hoàn thành dự toán năm gồm: Phường Buôn Ma Thuột mới đạt 2.151/2.921 tỷ đồng (đạt 73,65%); phường Thành Nhất đạt 384/505 tỷ đồng (đạt 76,18%); xã Hòa Phú đạt 145/185 tỷ đồng (đạt 78,82%). Riêng tại phường Buôn Ma Thuột, các khoản thu do Thuế tỉnh quản lý mới đạt 1.087,957/2.136,325 tỷ đồng (đạt 50,92%), còn thiếu 1.048,368 tỷ đồng, tiềm ẩn nguy cơ hụt thu…

Về giải ngân vốn năm 2025 kéo dài, theo tổng hợp của Sở Tài chính đến hết ngày 22/10, tổng kế hoạch giao 30,851 tỷ đồng, giải ngân 17,212 tỷ đồng, đạt 55,79%; trong đó phường Thành Nhất đạt 18,06%, phường Tân An 19,31%, phường Buôn Ma Thuột 44,76%, phường Ea Kao 61,63% và phường Tân Lập 80,10%. Sau khi trừ vốn hết nhiệm vụ chi, tỷ lệ phường Tân An đạt 92,33% và phường Ea Kao đạt 100%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập Trần Đức Nhật tham gia ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Về giải ngân các nguồn vốn năm 2026, theo tổng hợp của Sở Tài chính, 6 địa phương được giao 570 tỷ đồng, đã giải ngân 42 tỷ đồng (đạt 7,42%). Trong đó, phường Buôn Ma Thuột giải ngân 13/147 tỷ đồng (đạt 8,89%); phường Tân Lập 16,3/114 tỷ đồng (đạt 14,29%); phường Thành Nhất 1/76,9 tỷ đồng (đạt 1,37%); phường Tân An 0,3/84 tỷ đồng (đạt 0,34%); phường Ea Kao 0,7/84 tỷ đồng (đạt 0,82%) và xã Hòa Phú 10,9/64,6 tỷ đồng (đạt 16,91%). Riêng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ tăng thu, tiết kiệm chi theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND được bố trí 480 tỷ đồng cho 6 địa phương.

Về vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh mới phân bổ hầu hết các phường chưa giải ngân.

Đối với nguồn kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 6 địa phương có các nhiệm vụ, dự án thuộc các nguồn vốn theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và quyết định giao vốn liên quan, nhưng tiến độ triển khai thủ tục còn chậm. Theo Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ đến ngày 23/10/2026, toàn tỉnh mới có 1/160 dự án mở mới, bổ sung được phê duyệt quyết định đầu tư; 159 dự án đang trong các bước chuẩn bị đầu tư. Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh hồ sơ, phê duyệt, cập nhật tiến độ dự án, bảo đảm đủ điều kiện giải ngân.

Về công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và đầu tư, các địa phương vướng mắc tập trung vào điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu, chi tiết; sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng và sử dụng đất; xác định nguồn gốc đất, giá đất, bồi thường, tái định cư và hình thành quỹ đất sạch…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ea Kao Đỗ Đức Hà thảo luận tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đối với tài sản công dôi dư, đến ngày 21/10, còn 4 cơ sở nhà, đất chưa thực hiện xử lý, gồm 2 cơ sở tại phường Buôn Ma Thuột và 2 cơ sở tại phường Tân Lập. Ngoài ra, có 1 cơ sở tại số 25 Trương Công Định, phường Buôn Ma Thuột thuộc danh mục đã giao đơn vị quản lý nhưng chưa hoàn tất xử lý.

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cả 6 địa phương từng bước ổn định nhưng thiếu nhân lực chuyên môn so với chỉ tiêu giao. Cụ thể, phường Buôn Ma Thuột hiện có 65/100 cán bộ, công chức thiếu 35 người; phường Tân An có 45/58, thiếu 13 người; phường Tân Lập có 47/57, thiếu 10 người; phường Thành Nhất có 48/55, thiếu 7 người; xã Hòa Phú có 42/46, thiếu 4 người. Theo các địa phương, áp lực lớn ở lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin và số hóa hồ sơ; tình trạng phần mềm chuyên ngành chưa liên thông tiếp tục ảnh hưởng công tác giải quyết thủ tục hành chính…

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 6 phường, xã cho biết, đã ban hành kế hoạch về kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng theo 11 chỉ tiêu được giao, lượng hóa phần còn phải thực hiện theo các tháng 10, 11, 12, gắn với nhiệm vụ, dự án, sản phẩm và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong đó, nhiệm vụ cấp bách là tăng cường quản lý nguồn thu, nhất là các khoản thu có nguy cơ hụt; đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn được giao, đặc biệt 480 tỷ đồng theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND và các dự án khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; xử lý vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn tất xử lý, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của tỉnh.

Lãnh đạo 6 phường, xã cũng nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu GRDP cả năm 2026 của tỉnh từ 10,02% trở lên, áp lực tăng trưởng của quý IV là rất lớn, phải đạt 13,63%. Là các địa phương trọng điểm của tỉnh cần phải phát huy tối đa nguồn lực, xác định rõ phần đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 6 phường, xã và thủ trưởng các sở, ngành liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và sản phẩm đầu ra; không để công việc tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 6 xã, phường trực tiếp chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý IV theo các chỉ tiêu được giao; lượng hóa đầy đủ phần còn phải thực hiện trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2026. Mỗi chỉ tiêu phải gắn với nhiệm vụ, dự án, nguồn lực, sản phẩm đầu ra, đơn vị chủ trì, cá nhân phụ trách và thời hạn hoàn thành.

Hoàn thành việc cập nhật kịch bản, bảng theo dõi KPI của Chủ tịch Ủy ban nhân dân từng địa phương trước ngày 31/10/2026. Tổ chức kiểm điểm tiến độ hằng tuần; đánh giá kết quả theo tháng; kịp thời điều chỉnh giải pháp đối với chỉ tiêu có nguy cơ không đạt. Kết quả thực hiện KPI là căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 6 phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn. Khẩn trương rà soát từng dự án, xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo tuần, tháng và tổ chức thực hiện đến từng dự án. Phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2026; không để xảy ra tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, phải hủy hoặc trả lại vốn do không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã đều khẳng định sẽ phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của tỉnh. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đồng thời, tỉnh đã ban hành Đề án Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột năm 2027 với nhiều hoạt động, trong đó địa bàn 6 địa phương là khu vực trung tâm tổ chức các sự kiện. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 6 địa phương cần chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ được giao; rà soát hạ tầng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột năm 2027.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan. Các nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Tập trung cao nhất cho những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, đóng góp thiết thực vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị.