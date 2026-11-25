Thời gian qua, Đảng ủy, UBND 4 phường khu vực Nha Trang triển khai nhiều giải pháp để xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Qua đó, góp phần giữ gìn đường thông, hè thoáng, bảo đảm mỹ quan đô thị trên nhiều tuyến đường, khu phố.

Khu vực các tuyến đường ngã sáu phường Nha Trang.

Phát hiện, xử lý kịp thời

Từ phản ánh của quần chúng nhân dân trên Hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh, Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Tây Nha Trang đã tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm dụng phần đất trống và không gian gầm cầu vượt Ngọc Hội để bày bàn ghế, đỗ xe chưa đúng quy định của các quán ngan giả cầy, bia Ngọc Hội. Lực lượng chức năng của phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với quán ngan giả cầy, trên cơ sở đó, UBND phường ban hành quyết định xử phạt và buộc cơ sở thu dọn toàn bộ bàn ghế, trả lại mặt bằng công cộng. Phường cũng tiếp tục lập biên bản vi phạm đối với quán bia Ngọc Hội, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Ông Nguyễn Duy Thức - Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Tây Nha Trang cho biết, từ ngày 10-10 đến nay, phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hơn 80 lượt tuần tra, kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực thường phát sinh vi phạm như: Cầu Dứa - Phú Nông, Lương Định Của, Trần Hữu Duyệt, Nguyễn Trung Hoài, Phương Sài. Qua kiểm tra, tổ công tác đã tuyên truyền và yêu cầu di dời các bệ bê tông, vật cản tự ý đặt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thu giữ nhiều cây dù, bàn, ghế, cân... do người dân đặt không đúng quy định.

Tại phường Nha Trang, ngày 13-8-2025, UBND phường đã ban hành Chỉ thị số 01 về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và quản lý trật tự xây dựng, đất đai, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Thực hiện chỉ thị trên, UBND phường Nha Trang đã ban hành 427 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 501,9 triệu đồng. Đồng thời xử lý 240 trường hợp vi phạm do để xe mô tô, xe máy trên vỉa hè, lòng đường trái phép; 174 trường hợp vi phạm do sử dụng vỉa hè, lòng đường trái phép để buôn bán hàng hóa, làm nơi để xe dịch vụ, dựng công trình tạm; 10 trường hợp vi phạm các quy định khác liên quan đến hành lang an toàn giao thông.

Tổ công tác phường Nha Trang tạm giữ xe máy đỗ sai quy định trên đường Trần Bình Trọng.

Cần sự đồng hành của người dân

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị khu vực các phường Nha Trang vẫn còn những khó khăn. Chỉ tính riêng địa bàn phường Nha Trang đã có đến 166 tuyến đường, 563 hẻm, 2 chợ lớn (chợ Xóm Mới, Chợ Đầm), 4 chợ hạng 3 và 33 khu chung cư. Chính vì thế, việc kiểm soát tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp lực lượng chức năng vừa rời đi, các cá nhân buôn bán nhỏ lẻ tái diễn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. "Hiện nay, nhiều tuyến đường như: Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, khu vực Chợ Đầm, chợ Xóm Mới... đã trở nên thông thoáng. Tuy nhiên, số lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng lên, trong khi một số tuyến lòng đường nhỏ hẹp, không có vỉa hè, không có khu vực đậu, đỗ xe. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, chính quyền cần nghiên cứu quy hoạch, bố trí các khu vực để người dân đậu, đỗ xe hợp lý, thuận tiện”, ông Lê Quang Lâm (người dân Tổ dân phố Lộc Thọ 2, phường Nha Trang) nêu ý kiến.

Ông Ngô Khắc Thinh - Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Nha Trang cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị theo Chỉ thị số 01, hiện nay, phường đang triển khai xây dựng 13 tuyến phố văn minh đô thị, lập lại trật tự mỹ quan đô thị, tổ chức cho các hộ dân và hộ kinh doanh trực tiếp ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Còn theo ông Lê Đại Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết số 08 ngày 27-10-2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị. Địa phương còn đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền đến từng khu dân cư, vào các cuộc họp tổ dân phố để nâng cao nhận thức của người dân. Cùng với đó, UBND phường phối hợp Ủy ban MTTQ và đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ các quy định. Các lực lượng chức năng của phường tiếp tục theo dõi, tiếp nhận thông tin từ người dân và lập tức cử tổ công tác kiểm tra thực địa, xử lý khi phát hiện vi phạm.

Được biết, các phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang đều thành lập các tổ kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục. Để duy trì kết quả đạt được và hướng tới xây dựng đô thị văn minh, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng cần sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi người dân. Có như thế mỹ quan đô thị các phường khu vực Nha Trang mới ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng tầm là điểm đến văn minh trong lòng người dân và du khách.