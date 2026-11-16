Các phiên bản Block – Cách F-16 liên tục được nâng cấp qua nhiều thập niên

F-16 không phải một mẫu máy bay có cấu hình cố định. Trong quá trình sản xuất, nhà phát triển chia máy bay thành các lô cấu hình được gọi là Block.

Mỗi Block có thể bao gồm thay đổi về thiết bị điện tử, kết cấu, động cơ, phần mềm hoặc khả năng tích hợp vũ khí.

Vì vậy, khi so sánh 2 chiếc F-16, chỉ dựa vào tên phiên bản A, B, C hay D là chưa đủ để xác định chính xác năng lực của chúng.

Các Block 1, 5 và 10 thuộc giai đoạn đầu của F-16A/B. Đây là những cấu hình sản xuất ban đầu, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ không đối không.

Sau đó, chương trình nâng cấp Pacer Loft được triển khai nhằm cải thiện một số bộ phận và đưa nhiều máy bay đời đầu lên tiêu chuẩn gần với Block 10.

Block 15 trở thành một trong những cấu hình phổ biến nhất của F-16A/B. Máy bay được cải tiến bề mặt điều khiển ngang đuôi và bổ sung các điểm treo vũ khí, giúp tăng khả năng mang tải trọng.

Một số chiếc sau đó được nâng cấp theo chương trình Mid-Life Update, thường gọi là MLU, nhằm kéo dài vòng đời và cải thiện năng lực điện tử.

Ở dòng F-16C/D, Block 25 đưa vào radar AN/APG-68 và các cải tiến buồng lái. Block 30/32 đánh dấu sự xuất hiện của lựa chọn động cơ F110 hoặc F100.

Block 40/42 được tối ưu cho tác chiến ban đêm với hệ thống LANTIRN, trong khi Block 50/52 tăng cường năng lực sử dụng vũ khí chống radar và thực hiện nhiệm vụ chế áp phòng không.

Một bước phát triển riêng biệt là Block 60, được chế tạo cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Phiên bản này có radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-80, động cơ F110-GE-132 và hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp sâu.

Đây không phải cấu hình tiêu chuẩn phổ biến của toàn bộ đội bay F-16, mà là một biến thể được phát triển theo yêu cầu riêng.

Block 70/72 là tiêu chuẩn sản xuất mới, thường gắn với tên gọi F-16V. Máy bay được trang bị radar AESA AN/APG-83, máy tính nhiệm vụ hiện đại, màn hình buồng lái mới và hệ thống tránh va chạm mặt đất tự động.

Các ký hiệu Block vì thế phản ánh quá trình phát triển liên tục của F-16. Chúng cũng cho thấy cùng một tên gọi Fighting Falcon nhưng năng lực thực tế có thể khác nhau đáng kể giữa các lô sản xuất.