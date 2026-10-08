Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Cử tri Palestine bỏ phiếu bầu cử địa phương tại thành phố Hebron, Khu Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Fatah Jibril Rajoub, người đứng đầu phái đoàn đối thoại dân tộc của phong trào này, cho biết đại diện Fatah đã gặp các đại diện Hamas, Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Mặt trận Nhân dân giải phóng Palestine (PFLP) trong ngày 7/10.

Các bên sẽ tiến hành một vòng đối thoại vào tuần tới, sau đó mở rộng thành tiến trình đối thoại dân tộc toàn diện nhằm tìm kiếm tiếng nói chung về các vấn đề chính trị, trong đó có mục tiêu xây dựng một nhà nước Palestine có đầy đủ chủ quyền trên các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Ông không nêu rõ cụ thể thời điểm diễn ra cuộc đối thoại.

Một nguồn tin tham gia cuộc họp xác nhận 4 phe phái nhất trí về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tổ chức đối thoại dân tộc toàn diện với sự tham gia của tất cả các phe phái và lực lượng chính trị Palestine.

Theo nguồn tin này, các bên cũng thống nhất đề nghị Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas và Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) xem xét hoãn cuộc bầu cử, nhằm tạo thêm thời gian cho đối thoại và xây dựng đồng thuận nội bộ.

Cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine hiện được ấn định vào ngày 28/11, khoảng một tháng sau cuộc tổng tuyển cử tại Israel. Đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine trong gần 20 năm nếu được tiến hành theo kế hoạch.

Cuộc bầu cử lập pháp Palestine gần đây nhất diễn ra năm 2006, khi Hamas giành chiến thắng trước Fatah, phong trào đang chi phối Chính quyền Palestine (PA) tại một số khu vực ở Bờ Tây. Hội đồng Lập pháp Palestine, cơ quan được xem là quốc hội của PA, không hoạt động kể từ năm 2007.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Mahmoud Abbas kết thúc năm 2009, song ông vẫn tiếp tục lãnh đạo PA và điều hành bằng các sắc lệnh. Việc tổ chức bầu cử được kỳ vọng có thể góp phần khôi phục hoạt động của các thể chế chính trị Palestine, song tiến trình này hiện vẫn phụ thuộc vào khả năng đạt được đồng thuận giữa các phe phái.