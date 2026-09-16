Các 'pháo đài' của Mỹ tại Trung Đông lộ tổn thất nặng nề sau nhiều tháng xung đột với Iran

Hình ảnh cho thấy, máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry của Mỹ bị hư hại tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia sau một cuộc tập kích của Iran. (Nguồn: GlobalSecurity)

Tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, một bức ảnh cho thấy, phần đuôi của máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry bị đánh trúng, tách khỏi thân máy bay cháy sém.

Trong khi đó, các hình ảnh khác tại Prince Sultan cũng ghi nhận, nhiều tòa nhà và khu nhà ở bị hư hại nặng. Một số công trình này nằm cạnh các tường chắn bê tông chữ T, vốn được thiết kế để bảo vệ trước những mối đe dọa như lựu đạn và hỏa lực súng cối.

Tại Kuwait, hình ảnh từ căn cứ Camp Buehring cho thấy, nhiều khu vực bị phá hủy. Đây là một trong những điểm tập kết quan trọng của lục quân Mỹ, phục vụ triển khai binh sĩ, xe bọc thép và một số loại máy bay.

Theo báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ, các cuộc tập kích của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan.

Báo cáo ước tính, trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 30/6, quân đội Mỹ chịu tổn thất thiết bị quân sự lên tới 3,7 tỷ USD, trong đó có gần 60 máy bay.

Bên cạnh thiệt hại về khí tài, các cuộc tập kích còn gây sức ép lên năng lực hậu cần và kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

Báo cáo của Tổng thanh tra cho biết, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 22,3 tỷ USD cho đạn dược trong giai đoạn được thống kê, dẫn tới tình trạng thiếu hụt một số loại vũ khí chiến lược và bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực bổ sung nguồn cung.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về những hình ảnh do CBS News công bố. Trong khi đó, báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ chưa ước tính chi phí sửa chữa các căn cứ bị hư hại, cũng như khả năng khôi phục những cơ sở này.

(theo Anadolu)