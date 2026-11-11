Các ông lớn khách sạn toàn cầu bất ngờ thắng lớn

Nhu cầu nghỉ dưỡng tăng mạnh, đưa giá trị vốn hóa các tập đoàn khách sạn hàng đầu lên gần 50 tỷ USD. Ảnh minh họa: Reuters.

Trong tuần này, Marriott - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới - lần thứ ba nâng dự báo tăng trưởng doanh thu phòng cả năm, lên mức 4,5-5%. Đáng chú ý, không chỉ nhóm khách hàng giàu có sẵn sàng chi nhiều hơn cho các kỳ nghỉ cao cấp, du khách thuộc những nhóm thu nhập thấp hơn cũng gia tăng chi tiêu.

Giám đốc điều hành Marriott Anthony Capuano gọi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng là "điểm sáng rực rỡ nhất" của ngành khách sạn, đặc biệt tại châu Âu.

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại các đối thủ lớn. Trong tháng trước, Hyatt và Hilton đều nâng triển vọng kinh doanh năm 2026, dù nhu cầu đặt phòng tại Trung Đông suy giảm. Ở một số thị trường, trong đó có Mỹ, lượng khách du lịch nội địa tăng trưởng ổn định đã bù đắp phần nào sự chững lại của khách quốc tế.

Hilton dự báo doanh thu trên mỗi phòng khả dụng - chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả kinh doanh của khách sạn - sẽ tăng 4-4,5% trong năm nay, cao hơn mức 3-3,5% đưa ra trước đó.

Sức cầu mạnh mẽ cũng được phản ánh trên thị trường chứng khoán. Trong số 10 tập đoàn khách sạn chuyên biệt niêm yết lớn nhất thế giới, Marriott và Hilton dẫn đầu đà tăng giá cổ phiếu, lần lượt đạt 34% và 31% từ đầu năm.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu du lịch tương đối ít chịu tác động từ đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán trong tuần này, vốn tập trung vào các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Du khách vẫn đi nghỉ bất chấp chi phí tăng cao

Đà tăng trưởng của ngành khách sạn diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không và du lịch phải đối mặt nhiều biến động. Xung đột Iran bùng phát khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy, nhiều không phận phải đóng cửa. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh cũng gây sức ép lên thị trường dầu mỏ, đẩy chi phí nhiên liệu máy bay và xăng bán lẻ tăng cao.

Tuy nhiên, tại những khu vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng vẫn duy trì ở mức cao, thậm chí vượt dự báo của nhiều doanh nghiệp.

"Lượng đặt chỗ tăng. Mức chi tiêu tăng. Tần suất đi du lịch cũng tăng", Steve Witt, đồng sáng lập công ty du lịch Not Just Travel của Anh, cho biết. Theo ông, đây là những diễn biến khó dự đoán trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn.

Adam Sacks, Chủ tịch công ty tư vấn Tourism Economics, nhận định ngành du lịch hiện có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc bên ngoài. Khi biến cố toàn cầu làm đảo lộn kế hoạch, du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn điểm đến thay thế thay vì hủy chuyến đi, Financial Times cho biết.

Số liệu từ Booking Holdings - công ty sở hữu các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Booking.com, Agoda và Priceline - cũng cho thấy xu hướng này. Trong 3 tháng tính đến hết tháng 9, tổng giá trị đặt chỗ của doanh nghiệp đạt mức kỷ lục 54,5 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Marriott - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới - lần thứ ba nâng dự báo tăng trưởng doanh thu phòng cả năm. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành Glenn Fogel cho biết kết quả kinh doanh vượt dự báo mà công ty đã điều chỉnh giảm sau khi xung đột Iran bùng phát hồi tháng 2 là minh chứng cho khả năng chống chịu "bền bỉ đến khó tin" của du khách. Ông nhận định người tiêu dùng sẵn sàng cắt giảm nhiều khoản chi khác trước khi từ bỏ việc đi du lịch.

Sức cầu này tạo ra sự tương phản với nhiều lĩnh vực tiêu dùng khác, vốn đang chịu sức ép từ lạm phát và tâm lý thận trọng của người mua hàng.

Trong tuần này, Ikea báo cáo doanh thu bán lẻ giảm 2%, xuống còn 43,8 tỷ euro trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 8. Nhà bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới dự báo niềm tin tiêu dùng yếu và bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục gây sức ép lên doanh thu, lợi nhuận trong năm tới. Trước đó, nhiều doanh nghiệp cũng ghi nhận doanh số suy giảm, trong đó có tập đoàn hàng xa xỉ LVMH và hãng đồ thể thao Nike.

Trái lại, chi tiêu cho du lịch của những người sử dụng thẻ Bank of America tại Mỹ tăng 8,9% so với cùng kỳ trong tháng 9, vượt mức tăng trưởng chi tiêu nói chung. Tại Anh, số liệu của Barclays cho thấy chi tiêu cho khách sạn và dịch vụ lưu trú tăng 2,7% trong tháng 9, trong khi chi tiêu bán lẻ chỉ tăng 1%.

Du khách trên thế giới vẫn mạnh tay chi tiền cho các kỳ nghỉ. Ảnh: Reuters.

Triển vọng tăng trưởng vẫn đối mặt nhiều sức ép

Dù nhu cầu hiện tại khá vững vàng, triển vọng của ngành du lịch trong những tháng tới vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Booking Holdings cảnh báo lượng đặt chỗ trong quý IV có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng gián đoạn tại Trung Đông kéo dài hoặc nghiêm trọng hơn. Bất ổn tại một số thành phố châu Âu cũng có thể tác động đến quyết định đi lại của du khách.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, chi phí du lịch được dự báo tiếp tục tăng trong năm tới. International Airlines Group, công ty mẹ của hãng hàng không British Airways, cho biết giá vé máy bay sẽ tăng trong năm 2027 do chi phí nhiên liệu leo thang.

Cảnh báo này nối tiếp những dự báo tương tự từ nhiều hãng hàng không khác, trong đó có American Airlines và Ryanair. Khi chi phí vận hành tăng, các hãng có thể chuyển một phần gánh nặng sang hành khách thông qua giá vé cao hơn.