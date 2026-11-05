Các 'ông lớn' đang nắm giữ thị phần ngành thép ra sao?

Theo báo cáo thị trường thép trong nước tháng 10/2026 của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong 9 tháng đầu năm, sản lượng thép thành phẩm của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đạt 27,84 triệu tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Lượng bán hàng đạt 27,73 triệu tấn, tăng 19,2%.

Trong bức tranh chung của ngành thép, thị phần giữa các doanh nghiệp có sự phân hóa rõ nét ở từng phân khúc.

Thép xây dựng: Hòa Phát bỏ xa các đối thủ

Thép xây dựng là phân khúc có sản lượng tiêu thụ lớn nhất trong ba nhóm, đạt 11,64 triệu tấn, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, Hòa Phát dẫn đầu với lượng bán hàng 4,08 triệu tấn, tương ứng 35,03% thị phần. Con số này gấp khoảng 2,9 lần thị phần của VNSteel, doanh nghiệp đứng thứ hai với 1,42 triệu tấn, chiếm 12,21%.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vinakyoei với 5,29%, Việt Đức với 4,96% và Việt Ý với 3,47%.

Tính chung, 5 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm khoảng 61% thị trường. Gần 39% thị phần còn lại thuộc về nhóm doanh nghiệp khác, cho thấy thị trường vẫn có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất.

Dù nhu cầu tiêu thụ tăng, VSA ghi nhận cạnh tranh trên thị trường vẫn ở mức cao, khiến giá bán thép xây dựng tương đối ổn định. Hiện giá thép cuộn dao động trong khoảng 14.800-15.100 đồng/kg, trong khi thép cây ở mức 14.950-15.400 đồng/kg.

Tôn mạ: Hoa Sen dẫn đầu thị trường

Ở phân khúc tôn mạ kim loại và sơn phủ màu, sản lượng bán hàng đạt 3,6 triệu tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị phần, Hoa Sen đứng đầu với 27,5%, tương ứng lượng bán hàng 987.819 tấn. Nam Kim xếp thứ hai với 16,4%, tiếp đến là Tôn Đông Á với 15,3%, TVP với 11,7% và Hòa Phát với 8,5%, tương ứng 307.517 tấn.

Như vậy, thị phần của Hoa Sen cao hơn Nam Kim hơn 11 điểm phần trăm. Năm doanh nghiệp dẫn đầu chiếm khoảng 79% thị trường. Đáng chú ý, Hòa Phát cũng góp mặt trong top 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất ở phân khúc này.

Ống thép: Hòa Phát dẫn đầu với hơn 32% thị phần

Với lượng bán hàng 2,11 triệu tấn, tăng 3,2%, ống thép là phân khúc có quy mô nhỏ nhất trong ba nhóm.

Hòa Phát tiếp tục đứng đầu với 681.621 tấn, chiếm 32,30% thị phần, cao hơn hai lần so với Hoa Sen, doanh nghiệp đứng thứ hai với 15,23%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về SeAH với 7,87%, Minh Ngọc với 7,06% và Việt Đức với 6,68%. Tổng thị phần của 5 doanh nghiệp dẫn đầu đạt khoảng 69%.

Xét trên cả ba phân khúc, Hòa Phát là doanh nghiệp có sự hiện diện nổi bật nhất khi góp mặt trong top 5 ở cả thép xây dựng, tôn mạ và ống thép, đồng thời dẫn đầu hai phân khúc là thép xây dựng và ống thép.

Theo nhận định của VSA, thị trường thép trong quý IV/2026 dự kiến tiếp tục tăng trưởng tích cực, trong đó nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng có thể cải thiện so với các tháng trước. Giá bán thép xây dựng có xu hướng điều chỉnh trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng.