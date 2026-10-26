Các 'ông lớn' công nghệ Trung Quốc treo gói lương 1 triệu nhân dân tệ cho kỹ sư AI

Ảnh minh hoạ: SCMP.

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo nhóm nhân lực mới - kỹ sư triển khai AI trực tiếp (forward-deployed engineer – FDE mảng AI), thông qua mức lương hấp dẫn.

Nhiệm vụ của nhóm nhân sự này là làm việc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu thực tế, phát triển giải pháp và tích hợp AI vào quy trình vận hành của doanh nghiệp.

Theo dữ liệu từ Maimai, nền tảng kết nối nghề nghiệp của Trung Quốc, số tin tuyển dụng FDE trong 7 tháng đầu năm tăng 1.523% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức độ cạnh tranh tuyển dụng cũng được thể hiện qua lời mời chào thu nhập hấp dẫn. Theo các tin tuyển dụng trên nền tảng Boss Zhipin, ByteDance đưa ra mức lương từ 35.000 - 65.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho các vị trí FDE thuộc mảng AI, kèm chế độ trả lương 15 tháng mỗi năm. Với mức lương cao nhất, tổng thu nhập một năm vị trí này có thể đạt 975.000 nhân dân tệ.

Con số này tương đương hơn 22 lần thu nhập khả dụng bình quân đầu người tại Trung Quốc năm 2025, là khoảng 43.377 nhân dân tệ.

Ant Digital Technologies, đơn vị công nghệ thuộc Ant Group, có liên kết với Alibaba, cũng tuyển kỹ sư FDE làm việc trực tiếp với khách hàng doanh nghiệp với mức lương từ 40.000 đến 60.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Trong khi đó, các vị trí liên quan đến FDE tại Tencent được chào mức lương từ 30.000 đến 60.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Alibaba Cloud cũng đưa ra mức lương lên tới 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho các vị trí kỹ sư triển khai.

Không chỉ Trung Quốc, các công ty AI của Mỹ cũng đang đầu tư vào phát triển đội ngũ kỹ sư này. Đầu tháng 10, Anthropic công bố chương trình trị giá 100 triệu USD nhằm đào tạo 10.000 kỹ sư FDE vào cuối năm 2027.

Tuy nhiên, mức lương hấp dẫn trong các tin tuyển dụng chưa phản ánh mặt bằng thu nhập chung của nghề này. Ông George Wang, chuyên gia nhân sự cấp cao tại một công ty AI hàng đầu ở Bắc Kinh, cho biết những vị trí có mức đãi ngộ đặc biệt cao chỉ chiếm một phần nhỏ trên thị trường.

“Những mức lương cao được công bố cho một số vị trí chỉ chiếm một phần nhỏ của thị trường. Phần lớn vị trí không trả lương cao đến vậy”, ông Wang nói.

Dù vậy, ông nhận định doanh nghiệp đang có nhu cầu lớn đối với những lập trình viên có kiến thức AI, khả năng phát triển phần mềm trên nhiều lớp công nghệ và kinh nghiệm xây dựng các tác nhân AI (AI agent). Trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái tổ chức hoạt động để ứng dụng AI, nhóm nhân lực có thể biến công nghệ thành giải pháp thực tiễn trở nên đặc biệt quan trọng.

Cuộc đua tuyển dụng cũng thúc đẩy các doanh nghiệp Trung Quốc chủ động đào tạo nhân lực thay vì chỉ tìm kiếm ứng viên trên thị trường. Đầu năm nay, Tencent Cloud triển khai chương trình chứng nhận FDE mà công ty giới thiệu là đầu tiên trong ngành.

Chính phủ Trung Quốc cũng bắt đầu thúc đẩy phát triển lực lượng kỹ sư này. Cuối tháng 8, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ban hành thông báo khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các nhóm FDE làm việc trực tiếp tại cơ sở của khách hàng, hỗ trợ đưa các ứng dụng AI vào vận hành. Cơ quan này đồng thời kêu gọi các trường đại học đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu mới.