Các ông lớn công nghệ ký cam kết 'tự quản lý' AI và những tranh cãi

Danh sách các lãnh đạo công nghệ tham gia ký kết trực tiếp thỏa thuận bao gồm tỷ phú Elon Musk, Dario Amodei (CEO Anthropic), Sundar Pichai (CEO Google), Mark Zuckerberg (CEO Meta), Jensen Huang (CEO Nvidia) và Greg Brockman (Chủ tịch OpenAI).

Bên cạnh đó, cuộc họp còn có sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng khác như Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO Microsoft Satya Nadella.

Ông Trump họp cùng các lãnh đạo công nghệ hôm 29/9. Ảnh: WH

Thỏa thuận khẳng định rằng "mỗi công ty có trách nhiệm phát triển công nghệ của mình một cách an toàn và theo cách tạo dựng niềm tin với khách hàng cũng như công chúng". Văn bản chi tiết hóa "bốn tầng kiểm soát và kiểm toán" mà các công ty phát triển AI cần triển khai, bao gồm việc giám sát an toàn nội bộ trong quá trình huấn luyện mô hình, thành lập đội ngũ nội bộ đảm bảo các biện pháp bảo vệ hoạt động đúng hướng, hợp tác với các kiểm toán viên độc lập bên ngoài, và thành lập một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị để tiếp nhận báo cáo về các sự cố cùng biện pháp khắc phục.

Phát biểu với truyền thông, Tổng thống Mỹ cho biết ông tin tưởng thỏa thuận này "có tính ràng buộc về mặt đạo đức". Ông Trump nhấn mạnh rằng các lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ họ phải tự giám sát chính mình.

Cùng ngày 29/9, ông Trump cũng ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo toàn bộ các bộ ngành thuộc nhánh hành pháp chuyển sang sử dụng thuật ngữ "Siêu trí tuệ" (Super Intelligence) thay cho "Trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence), nối tiếp tuyên bố tương tự mà ông từng đưa ra tại Liên hợp quốc vào tuần trước.

Tổng thống Trump chỉ đạo toàn bộ các bộ ngành thuộc nhánh hành pháp chuyển sang sử dụng thuật ngữ "Siêu trí tuệ" (Super Intelligence) thay cho "Trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence). Ảnh: WH

Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về sự phát triển nhanh chóng và thiếu kiểm soát của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Thỏa thuận "tự quản lý" này lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ giới lập pháp và các tổ chức tại Mỹ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chỉ trích trên mạng xã hội rằng: "Tự điều chỉnh? Đó là công thức dẫn đến thảm họa".

Hạ nghị sĩ Yvette Clarke bày tỏ sự thất vọng khi công chúng không nhận được câu trả lời minh bạch mà chỉ có thêm một cuộc họp kín với những hứa hẹn thiếu thực chất.

Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc bang Virginia kêu gọi Quốc hội Mỹ cần ban hành các quy định bắt buộc về kiểm thử và báo cáo sự cố đối với các mô hình AI tiên tiến nhất. Trong khi đó, đại diện tổ chức Food & Water Action, ông Mitch Jones, nhận định ý niệm một ngành công nghiệp chạy theo lợi nhuận sẽ tự quản lý an toàn "giống như việc tuyên bố một kẻ phóng hỏa sẽ trở thành một lính cứu hỏa giỏi".