Các ông lớn công nghệ chi hàng chục tỷ USD cho công ty mẹ Claude

Anthropic là một trong số ít startup nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư lớn như Alphabet, Nvidia và AMD. Nhờ dòng vốn khổng lồ này, giá trị của công ty phát triển chatbot Claude đã tăng lên mức chưa từng có tiền lệ.

Với kế hoạch IPO hướng tới mức định giá khoảng 1.000 tỷ USD, Anthropic đang trở thành phép thử quan trọng đối với niềm tin của thị trường chứng khoán vào làn sóng AI. Đợt niêm yết diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng đặt câu hỏi liệu khoản lợi nhuận mà cuộc bùng nổ AI mang lại có tương xứng với số tiền khổng lồ các doanh nghiệp đang chi ra hay không.

Những nhà đầu tư đứng sau Anthropic

Amazon và Google hiện là hai trong số những nhà đầu tư lớn nhất của Anthropic. Bên cạnh đó, công ty còn nhận được sự hậu thuẫn từ Nvidia, AMD và Microsoft.

Đợt IPO được kỳ vọng đưa Anthropic lên mức định giá khoảng 1.000 tỷ USD, thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng của một số nhà đầu tư. Đây sẽ là phép thử lớn đối với niềm tin của Phố Wall vào triển vọng AI, sau nhiều năm dòng vốn đổ mạnh vào lĩnh vực này, góp phần đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lên các mức cao kỷ lục.

Các cổ đông của Anthropic vẫn thúc đẩy kế hoạch niêm yết bất chấp đợt bán tháo gần đây trên thị trường công nghệ. Giới đầu tư ngày càng quan tâm liệu doanh thu và lợi nhuận trong tương lai có đủ bù đắp khoản chi khổng lồ cho hạ tầng AI cũng như chi phí vay vốn trong môi trường lãi suất cao hay không.

Theo hồ sơ IPO, Anthropic cùng một số cổ đông hiện hữu đặt mục tiêu huy động tối đa 64,4 tỷ USD thông qua việc bán 825 triệu cổ phiếu, với giá dự kiến 70-78 USD mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq từ ngày 19/11, với mã "ANT".

Ngoài đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, Anthropic dự kiến huy động thêm 26 tỷ USD thông qua một đợt phát hành riêng lẻ dành cho các nhà đầu tư lớn, trong đó có Google, Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD).

Đây là đợt IPO được theo dõi sát sao nhất trong năm, sau khi SpaceX của tỷ phú Elon Musk huy động 75 tỷ USD hồi tháng 6, với mức định giá gần 1.750 tỷ USD.

Hướng tới mức định giá 1.500 tỷ USD

Giới đầu tư đang lo ngại về tính bền vững của chu kỳ rót vốn vào AI, đặc biệt là tốc độ chuyển hóa các khoản đầu tư hạ tầng và công nghệ thành doanh thu thực tế.

Theo Financial Times, ở mức giá cao nhất trong biên độ dự kiến, Anthropic sẽ được định giá khoảng 1.500 tỷ USD nếu tính trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, bao gồm cả quyền chọn cổ phiếu và cổ phiếu thưởng bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu không tính các chứng khoán này, giá trị thị trường của công ty vào khoảng 1.000 tỷ USD.

"Anthropic có thể trở thành một doanh nghiệp đặc biệt thành công, nhưng với mức định giá hiện tại, phần lớn triển vọng đó đã được phản ánh vào giá cổ phiếu", Varun Datta, nhà đầu tư mạo hiểm kiêm nhà sáng lập Truth Ventures, nhận định.

Theo Jeff Zell, chuyên gia phân tích cấp cao tại IPO Boutique, việc Anthropic đặt mức định giá thấp hơn khoảng 20% so với kỳ vọng thị trường có thể tạo dư địa để nhà đầu tư nâng giá trong quá trình chào bán, thay vì buộc họ phải chấp nhận hoặc từ chối một mức giá cố định như trường hợp SpaceX.

Các nhà đầu phố Wall về tính bền vững của hạ tầng AI. Ảnh: Reuters.

Đợt IPO của Anthropic cũng được giới đầu tư theo dõi như một chỉ dấu về triển vọng của OpenAI, đối thủ lớn nhất của công ty. OpenAI đang tìm cách huy động 30 tỷ USD trong vòng gọi vốn tư nhân, được cho là đợt huy động vốn cuối cùng trước khi doanh nghiệp này cân nhắc IPO vào đầu năm tới.

Trong bản cáo bạch, Anthropic đặt ra tầm nhìn "mở ra một kỷ nguyên của những điều kỳ diệu", nhưng đồng thời cảnh báo AI có thể tạo ra những rủi ro mang tính sống còn đối với nhân loại. Những tranh luận về tiềm năng và nguy cơ của công nghệ này ngày càng trở nên gay gắt khi các mô hình AI phát triển nhanh chóng.

Tài liệu cũng chỉ ra nhiều rủi ro đối với cả doanh nghiệp lẫn ngành công nghệ. Anthropic cảnh báo các đối thủ có thể vượt lên nếu phát triển mô hình nhanh hơn, trong khi tốc độ tiến bộ của AI có thể vượt quá khả năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh của công ty.

Tăng trưởng nhanh đi kèm rủi ro

Cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến AI gần đây chịu áp lực bán, một phần do lo ngại hoạt động mở rộng hạ tầng có thể gặp trở ngại trước các yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn và những rào cản pháp lý tiềm tàng.

Tuy nhiên, Anthropic đến nay vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm, đặc biệt là những mô hình Claude thu hút lượng người dùng lớn.

Theo hồ sơ IPO, doanh thu quy đổi theo tốc độ hiện tại của Anthropic đạt khoảng 81 tỷ USD tính đến ngày 31/10, tăng 10 tỷ USD so với ngày 30/9.

Dù vậy, tốc độ mở rộng của công ty đòi hỏi nguồn lực tính toán rất lớn. Anthropic hiện có các cam kết sử dụng năng lực điện toán với đối tác trị giá gần 900 tỷ USD, trong đó có Amazon và Google.

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty phụ thuộc đáng kể vào khả năng tiếp cận nguồn năng lực tính toán trong tương lai, một phần dựa vào các khoản tài trợ và nguồn vốn nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của Anthropic.