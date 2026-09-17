Các 'ông lớn' AI lao vào cuộc săn lùng nhân tài tại châu Á

Cuộc chiến giành nhân tài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thung lũng Silicon giờ đây lại diễn ra ở châu Á. OpenAI và Anthropic đang tích cực thu hút những nhân sự hàng đầu từ các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Google, Microsoft và Amazon để xây dựng đội ngũ tại các quốc gia như Ấn Độ và Singapore.

Tháng trước, Sandhya Devanathan, Phó Chủ tịch phụ trách Ấn Độ và Đông Nam Á của Meta, đã rời công ty sau một thập kỷ gắn bó để gia nhập OpenAI với vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Đông Nam Á và Australia. Đây ít nhất là lần thứ 9 trong một năm qua một doanh nghiệp AI của Mỹ công khai tuyển dụng lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang hoạt động tại châu Á.

Kinh nghiệm của ông Devanathan tại Meta trải rộng trên các lĩnh vực nền tảng dành cho người tiêu dùng, trò chơi, thương mại, nhắn tin doanh nghiệp, thanh toán, nhà quảng cáo và quan hệ đối tác.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OpenAI Kiran Mani chính thức gia nhập công ty sau khi chuyển từ JioStar, tập đoàn truyền thông và giải trí lớn nhất Ấn Độ. Trước đó, ông Mani từng có 13 năm làm việc tại Google.

Pragya Mishra, nhân sự đầu tiên được OpenAI tuyển dụng tại Ấn Độ, trước đó làm việc tại Truecaller. Tuy nhiên, hồ sơ của bà còn có dấu ấn là nhân sự đầu tiên của WhatsApp tại Ấn Độ.

“Ở Ấn Độ, số lượng lãnh đạo từng thực sự quản lý P&L (lãi và lỗ) cho một tập đoàn công nghệ toàn cầu, đàm phán với các cơ quan quản lý Ấn Độ và xây dựng niềm tin với khách hàng doanh nghiệp trên quy mô lớn là rất ít, có lẽ chỉ vài trăm người trên toàn bộ ngành công nghệ tại Ấn Độ”, Arjun Jaggi, nhà nghiên cứu AI ứng dụng và cố vấn điều hành cho các công ty thuộc Fortune 500, nói với trang tin Rest of World.

Tại Mỹ, các phòng thí nghiệm AI tiên phong chủ yếu cạnh tranh để giành những nhà nghiên cứu và kỹ sư xuất sắc nhất. Tuy nhiên, tại châu Á, những lãnh đạo được săn đón nhiều hơn lại là những người có khả năng chuyển hóa năng lực AI thành mức độ tiếp nhận và sử dụng thực tế trên thị trường, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh đang chuyển từ việc xây dựng những mô hình tốt nhất sang giành thị phần tại các thị trường mới.

Ở những thị trường mới, các công ty cần những lãnh đạo có thể tập trung vào quan hệ đối tác, chính sách và phát triển kinh doanh, theo bà Deepali Vyas, người đứng đầu toàn cầu mảng tuyển dụng điều hành dữ liệu và AI tại công ty tư vấn nhân sự ZRG Partners. Bà Vyas làm việc với các công ty thuộc Fortune 500 để tìm kiếm nhân sự cho các vị trí điều hành cấp cao.

“Ngay khi một công ty xác định đâu là thị trường tăng trưởng chiến lược, họ bắt đầu tìm kiếm những lãnh đạo về cơ bản có thể vận hành chi nhánh khu vực như các CEO “thu nhỏ”, bà nói. Một nhân sự từng có kinh nghiệm làm việc tại những doanh nghiệp như Microsoft, Google hoặc Uber ở châu Á sẽ hiểu cách mở rộng quy mô các sản phẩm của Thung lũng Silicon, đồng thời xử lý những đặc thù của từng thị trường địa phương, qua đó trở thành nhân sự có giá trị đối với các công ty AI. Các chuyên gia cho rằng trọng tâm của các công ty AI không hẳn là săn nhân sự từ các tập đoàn công nghệ lớn, mà là tìm kiếm những cá nhân sở hữu kinh nghiệm như vậy.

Họ có năng lực để hiểu rõ được hai hệ thống: hiểu cách một công ty có trụ sở tại Mỹ phân bổ vốn và rủi ro, đồng thời hiểu cách khách hàng, chính phủ và các đối tác để biến chiến lược toàn cầu thành thực tế tại địa phương”, ông Sanchit Vir Gogia, chuyên gia phân tích trưởng tại Greyhound Research, nói với Rest of World.

Nhu cầu tìm kiếm nhân sự trong cùng một nhóm nhân tài cũng xuất phát từ tình trạng thiếu hụt các lãnh đạo có kỹ năng phù hợp. “Ở cấp lãnh đạo, tình trạng khan hiếm còn rõ rệt hơn bởi kinh nghiệm không thể được tạo ra chỉ sau một đêm. Hầu hết các doanh nghiệp công nghệ lớn ngày nay phải cạnh tranh để giành cùng một nhóm tương đối nhỏ những lãnh đạo đã được chứng minh về năng lực”, ông Neeti Sharma, CEO của TeamLease Digital, bộ phận tuyển dụng nhân sự và công nghệ thuộc công ty nhân sự TeamLease Services, chia sẻ.

“Về lâu dài, nguồn nhân lực này sẽ mở rộng khi các lãnh đạo mới nổi lên từ các GCC (trung tâm năng lực toàn cầu), các công ty SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ), start-up và các doanh nghiệp kỹ thuật số”, ông Sharma dự đoán.