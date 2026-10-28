Các nước xuất khẩu khí đốt hướng tới cơ chế ứng phó với khủng hoảng

Cơ sở khai thác dầu và khí ngoài khơi Vịnh Persian, Iran. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Toàn bộ 12 quốc gia thành viên chính thức đã cử đại diện tham dự, trong đó các nước Nga, Iran, Qatar, Guine Xích đạo và Libya đại diện ở cấp nguyên thủ.

Sau Hội nghị, các thành viên của GECF đã ký tuyên bố Moskva. Văn kiện nêu rõ các biện pháp, bao gồm mở rộng tham vấn cấp cao để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt đáng tin cậy và hỗ trợ an ninh năng lượng. Theo tuyên bố chung, các quốc gia thành viên GECF muốn tạo ra các cơ chế để ứng phó với khủng hoảng thị trường khí đốt.

Các thành viên của hiệp hội cam kết tăng cường tiêu thụ khí đốt trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, thúc đẩy một "quá trình chuyển đổi thực dụng, công bằng và cân bằng sang năng lượng carbon thấp", hỗ trợ một "chương trình nghị sự khí hậu thực tế" và sử dụng khí đốt tự nhiên để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tăng cường "vai trò lãnh đạo về môi trường" của mình.

Tuyên bố nêu rõ, GECF kiên quyết bác bỏ việc áp dụng ngoài lãnh thổ các quy phạm pháp luật quốc gia và khu vực, cũng như việc áp đặt các biện pháp cưỡng chế đơn phương không được Liên hợp quốc (LHQ) cho phép. Các nước tham gia bày tỏ lo ngại về tác động của các sự kiện địa chính trị, đặc biệt là ở Trung Đông, đối với độ tin cậy của nguồn cung cấp khí đốt, rủi ro đầu tư và biến động giá cả. Họ đặc biệt lưu ý đến rủi ro của các biện pháp thuế quan có thể cản trở nguồn cung cấp năng lượng và đầu tư.

Để đối phó với khủng hoảng, các nước dự định mở rộng tham vấn cấp cao và phối hợp hành động để đảm bảo nguồn cung cấp đáng tin cậy. Hợp tác cũng sẽ bao gồm việc bảo vệ các cơ sở sản xuất, đường ống dẫn khí và tàu chở LNG khỏi các mối đe dọa vật lý, mạng và hỗn hợp.

Tuyên bố chung kêu gọi đa dạng hóa các tuyến đường thương mại khí đốt, phát triển các trung tâm khí đốt khu vực và cơ sở hạ tầng xuyên biên giới. Các hợp đồng dài hạn và nhiều cơ chế định giá khác nhau, bao gồm cả việc liên kết với giá dầu, được coi là công cụ để tăng tính dự đoán của thị trường và thu hút đầu tư.

Các nước thành viên GECF dự định thúc đẩy khí đốt tự nhiên như một "nhiên liệu đích" quan trọng trong dài hạn. Họ đánh giá rằng khí đốt tự nhiên nên đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng carbon thấp, cung cấp cho công nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu.

Đồng thời, các nước tham gia tuyên bố ý định giảm phát thải khí metan, triển khai công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon dioxide, và tăng sản xuất hydro "xanh". Các công nghệ hiện đại, bao gồm trí tuệ nhân tạo, được đề xuất sử dụng để giảm chi phí và tác động môi trường của ngành công nghiệp khí đốt.

GECF là tổ chức liên chính phủ với mục tiêu tăng cường hợp tác và đối thoại giữa các nước sản xuất và xuất khẩu khí đốt, cũng như thúc đẩy sự ổn định và an ninh trên thị trường khí đốt toàn cầu.

GECF bao gồm 12 thành viên chính thức là Nga, Iran, Algeria, Bolivia, Ai Cập, Guinea Xích đạo, Libya, Nigeria, Qatar, Trinidad và Tobago, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Venezuela. Nhóm quan sát viên gồm 8 quốc gia là Angola, Azerbaijan, Iraq, Malaysia, Mauritania, Mozambique, Peru và Senegal.

Các nước thành viên nắm giữ khoảng 70% trữ lượng khí đốt của thế giới, chiếm 38% sản lượng khí đốt toàn cầu, 42% xuất khẩu khí đốt toàn cầu và 47% xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.