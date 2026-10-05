Các nước xuất khẩu dầu lớn nhất nhất trí duy trì sản lượng trong tháng 11

Nhóm OPEC+ gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã đạt thỏa thuận vào Chủ nhật.

Các nước này sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và dự kiến nhóm họp trở lại vào ngày 1/11 để đánh giá tình hình nguồn cung, nhu cầu và giá dầu.

Các cuộc xung đột đã gây gián đoạn nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế, qua đó tạo sức ép khiến giá dầu tăng mạnh.

Dầu Brent, loại dầu thô được sử dụng làm chuẩn trên thị trường toàn cầu, đã vượt mốc 100 USD/thùng.

Ảnh: AP/David Zalubowski

Trong bối cảnh giá dầu tăng cao, nhóm G7 gồm các nền kinh tế phát triển cũng công bố kế hoạch đưa khoảng 100 triệu thùng dầu và các sản phẩm nhiên liệu ra thị trường trong những tuần tới nhằm giảm áp lực nguồn cung.

G7 cho biết kế hoạch sẽ được triển khai trước hết với một lượng lớn dầu diesel. Giá diesel tại Mỹ gần đây đã tăng lên mức cao kỷ lục, gây thêm áp lực đối với nông dân, các tài xế xe tải và người tiêu dùng phụ thuộc vào loại nhiên liệu này.

Theo kế hoạch, G7 sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel trong vòng 20 ngày tới, trong khi phần còn lại của nguồn dầu và các sản phẩm nhiên liệu dự kiến được đưa ra thị trường trong vòng 4 tháng tiếp theo.

Việc OPEC+ duy trì sản lượng trong tháng 11, cùng với kế hoạch giải phóng nguồn dự trữ của G7, được xem là những động thái quan trọng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu tác động lớn từ xung đột và những bất ổn về nguồn cung.