Các nước vùng Vịnh vượt Nga về doanh số bán dầu cho Ấn Độ

Xuất khẩu dầu mỏ của Nga bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. (Ảnh minh họa)

Theo Kpler, lượng dầu thô vận chuyển đến Ấn Độ qua cửa ngõ giao thương quan trọng ở Trung Đông đã tăng lên 2,1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng này, vượt qua lượng nhập khẩu của Nga là 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Lượng dầu vận chuyển hàng ngày qua eo biển Hormuz đến quốc gia mua dầu lớn thứ ba thế giới đã giảm mạnh xuống chỉ còn 247.000 thùng trong tháng 4 từ mức trung bình 2,8 triệu thùng trong tháng 2, sau khi các vụ tấn công vào tàu thuyền đã làm tê liệt tuyến đường thủy này khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran leo thang.

Các nhà sản xuất dầu lớn vùng Vịnh hiện đang xuất khẩu dầu thô với tốc độ gần bằng trước chiến tranh. Tổng lượng xuất khẩu từ Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq và Kuwait đã tăng lên 15,53 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10, gần bằng mức đầu năm.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu mỏ của Nga bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Theo dữ liệu vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp, lượng dầu xuất khẩu ra nước ngoài đã giảm 40.000 thùng mỗi ngày, xuống còn 3,63 triệu thùng trong bốn tuần tính đến ngày 8/11. Nga, nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ, đã giúp bù đắp khoảng trống do lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông giảm sút. Vị thế của Nga hiện đang bị thách thức bởi các nhà sản xuất vùng vịnh Ba Tư khi giao thông qua eo biển Hormuz phục hồi, cho phép các nhà máy lọc dầu Ấn Độ quay trở lại với các nhà cung cấp truyền thống của họ.

Yếu tố kinh tế cũng đang thúc đẩy sự thay đổi này. Các nhà sản xuất Trung Đông đang đưa ra mức giá cạnh tranh và vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz trước khi chuyển hàng cho các tàu chở dầu của khách hàng bên ngoài tuyến đường thủy này. Ngược lại, dầu của Nga trở nên đắt hơn do chi phí vận chuyển tăng cao và thời gian vận chuyển dài hơn.

Nh.Thạch