Hiện trường một vụ tấn công tại đảo Qeshm, Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN phát

Căng thẳng quân sự gia tăng đang làm suy giảm triển vọng thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Trung Đông.

Kuwait đã kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV, trong khi Bahrain thông báo ngăn chặn một cuộc tấn công từ Iran. Cùng ngày, Saudi Arabia thông báo đánh chặn 2 tên lửa hành trình và 2 UAV do lực lượng Houthi tại Yemen phóng về phía thủ đô Riyadh và một số khu vực khác.

Trước những diễn biến trên, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này tại Bahrain và Saudi Arabia nâng cao cảnh giác.

Trước đó, máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm của Iran bằng vũ khí chính xác. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố các UAV của nước này đã nhằm vào hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al-Salem của Kuwait.

Tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh Iran tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào một số quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ, đồng thời hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 25% lượng dầu mỏ toàn cầu trước khi xung đột bùng phát.

Qatar, nước đang tham gia nỗ lực trung gian hòa giải, cảnh báo các diễn biến mới có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Trong khi đó, Saudi Arabia phản đối các vụ tấn công nhằm vào Bahrain, Kuwait và tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực và thúc đẩy đàm phán.