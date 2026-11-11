Các nước vùng Vịnh nhất trí triển khai lực lượng tại sở chỉ huy quân sự mới ở Kuwait

Phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng GCC tại thủ đô Manama của Bahrain, Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi cho biết 6 quốc gia thành viên gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thống nhất về việc thành lập sở chỉ huy quân sự mới tại Kuwait, đồng thời bố trí lực lượng tại đây.

Theo ông Albudaiwi, sở chỉ huy mới sẽ là một bộ phận thuộc Bộ Tư lệnh quân sự thống nhất của GCC, cơ chế được 6 nước thành lập năm 2013 nhằm xây dựng kế hoạch và điều phối các hoạt động quân sự chung. Trụ sở chính của bộ tư lệnh này được đặt tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021.

Tuy nhiên, GCC chưa công bố thời điểm sở chỉ huy mới tại Kuwait bắt đầu hoạt động, quy mô lực lượng được triển khai cũng như nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị này.

Kuwait có vị trí địa chiến lược quan trọng ở phía Bắc vùng Vịnh, giáp Iraq và Saudi Arabia, đồng thời nằm đối diện Iran qua vùng biển Vịnh. Việc thiết lập sở chỉ huy quân sự tại đây được xem là một bước trong nỗ lực tăng cường năng lực phối hợp và ứng phó an ninh chung của các nước GCC.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh tại khu vực tiếp tục gia tăng. Vài giờ trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng GCC, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen thông báo đã đánh chặn 2 tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh. Liên quân cũng cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo hướng về khu vực miền Nam Saudi Arabia và một UAV tại tỉnh miền Đông nước này.

Tổng Thư ký GCC Albudaiwi lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời cho rằng các cuộc tập kích của Iran đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự tại một số quốc gia vùng Vịnh.