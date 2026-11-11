Các nước vùng Vịnh có thể tổn thất 790 tỷ USD vào năm 2030

Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kể từ khi bùng phát cuối tháng 2/2026, cuộc xung đột Trung Đông đã gây thiệt hại vật chất ước tính hơn 200 tỷ USD cho các quốc gia vùng Vịnh.

Dự đoán, tổng thiệt hại kinh tế tích lũy của khu vực có thể lên tới 790 tỷ USD vào năm 2030.

Theo báo cáo của công ty bảo hiểm Allianz Trade, công bố ngày 11/11, những gián đoạn trong hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã gây sức ép lớn đối với các nền kinh tế vùng Vịnh, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Hơn 80 cơ sở năng lượng trong khu vực bị ảnh hưởng, chủ yếu tại Kuwait, Qatar và Bahrain; trong đó khoảng 1/3 bị hư hại nghiêm trọng.

Bên cạnh thiệt hại về hạ tầng, các lĩnh vực du lịch và bất động sản cũng chịu tác động, khiến triển vọng tăng trưởng trong những năm tới bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, Allianz Trade dự báo tổng tổn thất kinh tế tích lũy của các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong giai đoạn 2026-2030 có thể lên tới 790 tỷ USD, tương đương mức hụt 5,9% GDP so với xu hướng tăng trưởng dự kiến trước khi xảy ra xung đột. Đây là phần sản lượng kinh tế mà khu vực có thể không đạt được so với kịch bản tăng trưởng ban đầu, không phải toàn bộ là thiệt hại tài sản trực tiếp.

Trước những sức ép này, các nước vùng Vịnh được dự báo sẽ điều chỉnh chiến lược phân bổ vốn, tăng cường đầu tư trong nước thông qua các quỹ đầu tư quốc gia. Nguồn vốn đầu tư bổ sung nội địa có thể đạt khoảng 120 tỷ USD đến năm 2030, trong khi thặng dư đối ngoại của khu vực dự kiến giảm một nửa.

Theo báo cáo, chi tiêu trong nước cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng của các nước vùng Vịnh có thể đạt 380-400 tỷ USD đến năm 2030, tạo cơ hội đầu tư khoảng 160 tỷ USD cho khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài.

Trọng tâm đầu tư dự kiến chuyển từ các siêu dự án sang những lĩnh vực thiết yếu nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và bảo đảm an ninh.

Trong khi đó, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia Aramco thông báo lợi nhuận ròng quý 3 tăng 34,6%, trong bối cảnh giá dầu tăng do những gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Saudi Arabia giảm 3,3% trong năm nay, thấp hơn 5 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng Bảy./.