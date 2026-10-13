Các nước vùng Baltic muốn EU 'cấm cửa' một mặt hàng Nga, Ukraine phản ứng tích cực

Estonia, Latvia và Litva vừa kêu gọi áp đặt lệnh cấm trên toàn EU đối với việc vận chuyển quá cảnh ngũ cốc của Nga, nhằm ngăn chặn Moscow chuyển hướng xuất khẩu nông sản qua các mạng lưới giao thông châu Âu trong bối cảnh tình trạng gián đoạn tại Biển Đen đang làm thay đổi luồng lưu thông ngũ cốc trong khu vực.

Theo trang Splash247, đầu tuần trước, 3 quốc gia vùng Baltic này đã gửi thư chung tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kêu gọi áp dụng các biện pháp hạn chế đối với ngũ cốc Nga di chuyển qua lãnh thổ EU để đến các thị trường quốc tế.

Bức thư kêu gọi này có chữ ký của Thủ tướng Estonia Kristen Michal, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda.

Lời kêu gọi xuất hiện trong bối cảnh luồng ngũ cốc của Nga đang chuyển dịch mạnh mẽ khỏi khu vực Biển Đen, nơi các cuộc tấn công qua lại giữa Moscow và Kiev khiến tình hình an ninh trong khu vực ngày càng xấu đi.

Lời kêu gọi cấm ngũ cốc Nga quá cảnh qua EU của các nước vùng Baltic nhận được sự hoan nghênh từ phía Ukraine. Ảnh: RBC Ukraine

Nghiên cứu từ IFCHOR Galbraiths cho thấy khối lượng ngũ cốc được bốc xếp tại các cảng của Nga ở vùng Baltic và đất liền đã tăng vọt lên 1,16 triệu tấn vào tháng 9, gấp hơn 5 lần so với mức 216.000 tấn ghi nhận trong tháng 8. Trong đó, cảng Ust-Luga chiếm 545.000 tấn và cảng Vysotsk chiếm 374.000 tấn.

Cùng kỳ, khối lượng ngũ cốc được bốc xếp tại các cảng của Nga ở Biển Đen và Biển Azov đã sụt giảm mạnh từ 1,39 triệu tấn xuống còn 201.000 tấn, khiến tỉ trọng của khu vực Baltic trong tổng lượng hàng xuất đi tăng từ 12,6% vào tháng 8 lên 80,7% chỉ một tháng sau đó.

Công ty môi giới này cho biết, Moscow đang hỗ trợ quá trình chuyển dịch này thông qua các khoản trợ cấp vận tải đường sắt và việc chuyển đổi các bến cảng chuyên dụng xử lý phân bón cùng các loại hàng rời khác sang phục vụ vận chuyển ngũ cốc.

Cảng Murmansk – cảng biển lớn nhất nằm ở phía bắc Vòng Bắc Cực và là một trong những cửa ngõ giao thông trọng yếu của Nga – cũng đang chuẩn bị tiếp nhận những lô hàng ngũ cốc đầu tiên trong tháng này, mặc dù vẫn còn những câu hỏi đặt ra về cơ sở hạ tầng và tính hiệu quả kinh tế khi sử dụng cảng này.

Một lệnh cấm quá cảnh ở cấp độ EU sẽ không ngăn được ngũ cốc Nga di chuyển trực tiếp qua các cảng của gã khổng lồ Á-Âu này như Ust-Luga và Vysotsk, nhưng nó sẽ đóng lại các cảng và hành lang giao thông châu Âu vốn được xem là những cửa ngõ thay thế khi Moscow tìm kiếm thêm năng lực vận chuyển.

Lời kêu gọi "cấm cửa" ngũ cốc Nga của các nước vùng Baltic đã nhận được sự hoan nghênh từ phía Ukraine.

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi ngày 11/10 đã gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo Baltic vì đã khởi xướng nỗ lực trong EU nhằm cấm Nga vận chuyển ngũ cốc qua khối này.

"Điều quan trọng là thấy sáng kiến này đang được thúc đẩy ở cấp độ EU", ông Vysotskyi viết trên mạng xã hội X. "Cảm ơn các đối tác vùng Baltic vì sự ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán dành cho Ukraine".

Hiện chưa rõ khi nào lệnh cấm này mới có thể được thống nhất và triển khai, nhưng các nhà lãnh đạo Baltic sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels vào ngày 14/10; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến cũng sẽ có mặt tại sự kiện này.

Ngoài ra, vào ngày 26/10, ông Vysotskyi dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của các bộ trưởng nông nghiệp EU tại Luxembourg.

Minh Đức (Theo Splash247, Kyiv Independent)