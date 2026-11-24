Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 26/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ở Berlin, Thủ tướng Merz cho rằng một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cần đi kèm những bảo đảm an ninh đủ mạnh để bảo vệ Ukraine trước nguy cơ xung đột tái diễn. Theo ông, các cơ chế này cần có tính chất tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO, qua đó tạo ra mức độ bảo vệ gần tương đương với việc Ukraine trở thành thành viên chính thức của liên minh quân sự. Điều 5 quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một quốc gia thành viên NATO được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh, đồng thời đặt ra nghĩa vụ hỗ trợ quốc gia bị tấn công.

Bên cạnh vấn đề bảo đảm an ninh, cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức và Tổng Thư ký NATO còn tập trung vào tình hình an ninh tại sườn phía Đông, đặc biệt sau vụ các tên lửa hành trình rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Merz khẳng định Đức hoàn toàn đoàn kết với Ba Lan và nhấn mạnh NATO sẵn sàng bảo vệ toàn bộ lãnh thổ các quốc gia thành viên nếu cần thiết. Theo ông Merz, những diễn biến mới cho thấy cần tiếp tục tăng cường năng lực bảo vệ biên giới bên ngoài của châu Âu và NATO, nhất là tại các khu vực tiếp giáp vùng chiến sự.

Tổng Thư ký NATO Rutte cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc, mô tả vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan hôm 20/11 là một sự cố nguy hiểm. Theo đó, NATO quyết định triển khai một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) tới Ba Lan nhằm tăng cường năng lực giám sát và phòng không.

Trong khi đó, Hải quân Romania đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường an ninh, an toàn hàng hải trên sông Danube và khu vực Biển Đen. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Romania ngày 23/11, Hải quân nước này phối hợp cùng Lực lượng Bảo vệ bờ biển và các đồng minh NATO duy trì hoạt động giám sát, theo dõi liên tục trong các khu vực trên bộ, trên biển cũng như vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Các nhiệm vụ này hướng tới bảo đảm tự do hàng hải thông qua việc phát hiện và vô hiệu hóa mảnh vỡ thiết bị bay không người lái (UAV) cùng thủy lôi trôi nổi.

Cùng ngày, tại thủ đô Sofia, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cũng đã có cuộc gặp Đại diện Thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nhằm trao đổi về tình hình an ninh khu vực Biển Đen và tiến trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Bulgaria. Chương trình nghị sự bao gồm vấn đề an ninh ở Biển Đen và tầm quan trọng của tự do hàng hải trong khu vực, hiện đại hóa lực lượng vũ trang Bulgaria và những đóng góp của Mỹ trong lĩnh vực này.

Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Phó Thông (Fu Cong) cũng đã kêu gọi bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân được vận chuyển thông suốt qua Biển Đen, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục kéo dài. Ông Phó Thông đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng của Nga và Ukraine qua Biển Đen bị gián đoạn, gây biến động giá cả hai mặt hàng này trên toàn cầu. Nga và Ukraine đều là những nhà sản xuất ngũ cốc lớn của thế giới, đồng thời Nga cũng là nhà cung cấp dầu mỏ và phân bón chủ chốt.