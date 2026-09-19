Các nước siết mạng xã hội với trẻ em, EU hướng tới ngưỡng dưới 13 tuổi

Theo quy định được Ai Cập công bố ngày 17-9, các nền tảng mạng xã hội không được cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho người dưới 13 tuổi.

Với nhóm từ 13 đến dưới 15 tuổi, tài khoản phải được kích hoạt chế độ an toàn và trẻ không được tự tắt tính năng này.

Ngoài ra, các nền tảng cũng phải có biện pháp xác minh độ tuổi và ngăn người dùng tìm cách vượt qua giới hạn.

Ảnh minh họa: Vietnam+

Tại châu Âu, ngày 17-9, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất Đạo luật KIDS, trong đó cấm trẻ dưới 13 tuổi có tài khoản mạng xã hội và yêu cầu tài khoản của trẻ 13-14 tuổi phải chịu sự giám sát của cha mẹ, còn người từ 15 tuổi trở lên có thể tự mở tài khoản.

Đề xuất của EU không chỉ tập trung vào giới hạn độ tuổi mà còn yêu cầu các nền tảng tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em.

Theo đó, các công ty có thể phải loại bỏ hoặc hạn chế những thiết kế khuyến khích sử dụng quá mức, kiểm soát nội dung đề xuất dựa trên hồ sơ người dùng, hạn chế việc người lạ liên hệ với trẻ và tăng cường công cụ kiểm soát của phụ huynh. Các nền tảng cũng phải triển khai cơ chế xác minh tuổi.

Hiện, EC phát triển một ứng dụng xác minh độ tuổi, được thiết kế để xác nhận người dùng có đáp ứng yêu cầu về độ tuổi hay không mà không cần cung cấp danh tính cho nền tảng.

Ứng dụng đang được thử nghiệm tại 7 quốc gia và có thể được triển khai rộng rãi trong EU vào cuối năm 2026.

Australia thậm chí còn áp dụng ngưỡng cao hơn. Lệnh hạn chế mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi đã được triển khai và chính quyền nước này đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, tăng quyền hạn cho cơ quan quản lý và chế tài đối với các nền tảng không tuân thủ.

Tuy nhiên, việc kiểm soát độ tuổi trên mạng xã hội vẫn đặt ra những thách thức về khả năng xác minh chính xác tuổi người dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn trẻ tìm cách vượt qua các biện pháp hạn chế.

Điểm chung trong các chính sách mới là tăng trách nhiệm của các nền tảng trong việc xác minh độ tuổi, cũng như tạo môi trường trực tuyến an toàn hơn cho trẻ em.