Các nước mong muốn tăng cường hợp tác với Mỹ

Tòa nhà Quốc hội Mỹ nhìn từ phía National Mall, một trong những biểu tượng kiến trúc và trung tâm quyền lực chính trị của "xứ sở cờ hoa". (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, một số đối tác khẳng định sẽ không thay đổi lập trường trong các vấn đề song phương.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moskva hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy hòa bình sau cuộc bầu cử; nhấn mạnh nhà lãnh đạo Mỹ vẫn đang thực hiện các quyền hạn của mình và bày tỏ mong muốn những nỗ lực giải quyết xung đột sẽ được duy trì.

Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhận định kết quả bầu cử Mỹ có thể báo hiệu “một kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế”, đồng thời mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng giữa Pretoria và Washington. Ông bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề địa chính trị, thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng phụ trách quan hệ thương mại với Mỹ của Canada Dominic LeBlanc khẳng định, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ không làm thay đổi lập trường của Ottawa trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết, châu Âu và Mỹ cần phối hợp với nhau nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho rằng việc Tổng thống Trump tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử tạo cơ hội để cộng đồng quốc tế tăng cường đoàn kết, tập trung giải quyết những vấn đề đang ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là chi phí sinh hoạt.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11. Chỉ số Dow Jones tăng 3,03%. Chỉ số S&P 500 tăng 1,58%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,44%.

Trong thời gian tới, giới đầu tư tiếp tục theo dõi những thay đổi về chính sách lập pháp và quản lý sau bầu cử Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực như nhà ở, giá dược phẩm và các quy định môi trường liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).