Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Costa cho biết các quốc gia thành viên cũng nhất trí đề xuất bà Laurence Boone của Pháp và ông Markus Brunnermeier của Đức làm thành viên Ban điều hành ECB.

Ông Costa cho biết sẽ đề xuất Hội đồng châu Âu khởi động các cuộc tham vấn với Nghị viện châu Âu và Hội đồng Thống đốc ECB. Ông nhấn mạnh: “Điều này sẽ mở đường cho việc Hội đồng châu Âu chính thức bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của ECB vào tháng 12 tới”.

Cũng trên nền tảng X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh thỏa thuận về 3 ứng cử viên, đồng thời đánh giá đây là một ê-kíp cân bằng, có khả năng đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng của Khu vực đồng euro.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Thủ tướng nước này Pedro Sanchez hoan nghênh triển vọng một người Tây Ban Nha đứng đầu ECB, cho rằng Tây Ban Nha hiện đang đảm nhận vai trò lãnh đạo tại châu Âu lớn hơn bao giờ hết.

Bộ Kinh tế Tây Ban Nha nhận định kinh nghiệm, tính độc lập và khả năng đối thoại của ông Hernandez de Cos sẽ giúp ECB ứng phó với môi trường kinh tế phức tạp, trong bối cảnh tình hình còn nhiều bất ổn và biến động. Hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha đưa tin.

Ông Hernandez de Cos giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) từ tháng 7/2025. Trước đó, ông là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha trong giai đoạn 2018-2024.

Bà Christine Lagarde nhậm chức Chủ tịch ECB vào tháng 11/2019 và dự kiến rời cương vị vào ngày 7/2/2027, sớm hơn gần 9 tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 8 năm theo kế hoạch.

Quá trình bổ nhiệm lãnh đạo mới diễn ra trong bối cảnh ECB đang có sự thay đổi nhân sự trên diện rộng. Hai thành viên khác trong Ban điều hành gồm bà Isabel Schnabel và ông Philip Lane cũng dự kiến rời nhiệm sở trong nửa đầu năm 2027.

Theo các quy định của Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch ECB do Hội đồng châu Âu bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Liên minh châu Âu, sau khi tham vấn Nghị viện châu Âu và Hội đồng Thống đốc ECB. Chủ tịch ECB đảm nhiệm nhiệm kỳ 8 năm và không được tái bổ nhiệm.

Việc chuyển giao vị trí lãnh đạo diễn ra trong thời điểm kinh tế Khu vực đồng euro đối mặt với nhiều thách thức, khi giá năng lượng tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.