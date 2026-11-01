Các nước EU cam kết xả 20,5 triệu thùng dầu diesel dự trữ

Một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nước tham gia gồm Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Lítva, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Động thái này tiếp nối tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 và lời kêu gọi hành động khẩn cấp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Pháp Roland Lescure công bố kế hoạch xả 42,6 triệu thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế, trong đó dầu diesel chiếm gần một nửa. Theo nhóm giám sát dầu mỏ thuộc Ủy ban châu Âu (EC), diesel tiếp tục là mặt hàng khan hiếm nghiêm trọng.

Bất ổn địa chính trị và các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại vùng Vịnh và Nga đã đẩy giá dầu Brent lên 112 USD/thùng.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen cho biết dù chưa xảy ra thiếu hụt nguồn cung vật chất, giá tăng mạnh vẫn đe dọa các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và những ngành như vận tải, logistics, nông nghiệp, công nghiệp.

Để tăng tính minh bạch, 11 nước đề nghị EC thu thập dữ liệu hằng tháng về lượng dầu xả kho, chủng loại và tiến độ giao hàng. Các nước cũng kêu gọi bảo vệ sức cạnh tranh, nâng cao năng lực lọc dầu trong khối.

Tiến độ thực hiện cam kết dự kiến được rà soát tại cuộc họp Bộ trưởng năng lượng EU ngày 10-12.