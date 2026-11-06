Các nước đang phát triển đối mặt gánh nặng nợ kỷ lục

Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Báo cáo nợ quốc tế của WB, công bố ngày 5-11, động lực chính khiến nợ gia tăng là các khoản vay từ khu vực tư nhân. Khối lượng vay từ các chủ nợ tư nhân và phát hành trái phiếu của doanh nghiệp nhà nước tăng gần 35%.

Đáng chú ý, các quốc gia nghèo nhất thế giới phải chịu lãi suất trung bình 8,2% đối với những khoản vay mới hoặc trái phiếu phát hành cho khu vực tư nhân, mức cao nhất kể từ năm 1989.

Trong năm 2025, các nước thu nhập thấp và trung bình đã chi 1.400 tỷ USD để thanh toán nợ gốc và lãi, tăng 1,9% so với năm trước. Đây là năm thứ năm liên tiếp chi phí trả nợ tăng. Riêng giai đoạn 2022-2025, tổng tiền trả nợ của các nước đang phát triển vượt lượng vốn vay mới nhận được 436 tỷ USD.

WB cảnh báo nhiều chính phủ đang phải phát hành trái phiếu mới để đảo nợ, qua đó trì hoãn nghĩa vụ tài chính nhưng phải chấp nhận lãi suất cao hơn.

Trong bối cảnh rủi ro từ xung đột, lạm phát và gián đoạn thương mại gia tăng, gánh nặng nợ kỷ lục có thể khiến các nền kinh tế đang phát triển thiếu dư địa tài chính để ứng phó khủng hoảng.