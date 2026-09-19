Các nước châu Âu tái kích hoạt biện pháp hỗ trợ khi giá nhiên liệu tăng

Bảng niêm yết giá tại một cây xăng ở Đức, tháng 9/2026. (Ảnh: AFP)

Pháp: Gia hạn hỗ trợ nhiên liệu

Chính phủ Pháp đã gia hạn các khoản hỗ trợ có mục tiêu đến 31/12. Tuy nhiên, giá nhiên liệu tăng vẫn gây phản ứng mạnh, trong đó các ngư dân đã phong tỏa hai cảng và một kho dầu ở miền nam nước này. Một số lời kêu gọi biểu tình thậm chí nhắc lại phong trào “Áo vàng” từng gây chấn động Pháp năm 2018-2019.

Ba Lan: Thiếu nguồn tiền cho gói chống lạm phát

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Donald Tusk đã hai lần giảm thuế VAT đối với nhiên liệu trong năm nay, từ 23% xuống 8%. Lần giảm gần nhất được kéo dài đến cuối tháng 8 nhưng sau đó không tiếp tục.

Theo Bộ trưởng Năng lượng, nguyên nhân là Tổng thống Karol Nawrocki phủ quyết dự luật đánh thuế lợi nhuận siêu ngạch của các công ty dầu khí. Chính phủ dự kiến dùng nguồn thu này để tài trợ cho các biện pháp hỗ trợ chống lạm phát.

Tây Ban Nha và Hungary: Hỗ trợ có mục tiêu

Tây Ban Nha khôi phục hỗ trợ đến cuối tháng 9, trong đó giảm 20 cent euro/lít diesel. Giá dầu diesel tại nước này đã tăng hơn 15% trong một năm.

Hungary lựa chọn hỗ trợ trực tiếp trong bối cảnh thiếu dầu diesel nghiêm trọng. Chính phủ đang xem xét hỗ trợ khoảng 55 euro cho mỗi xe diesel của hộ gia đình đến tháng 12 và hoàn thuế nhiên liệu cho nông dân.

Đức: Vẫn đang cân nhắc

Đức chưa đưa ra biện pháp cụ thể. Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang xem xét hỗ trợ trực tiếp cho các hộ thu nhập thấp. Một phương án khác là tạm thời giảm thuế VAT nhiên liệu từ 19% xuống 7%.

Italy: Chuyển từ giảm thuế sang trợ cấp

Italy đã nhiều lần gia hạn các biện pháp chống lạm phát, trong đó có giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT, với tổng chi phí khoảng 245 triệu euro.

Từ tháng 10, chính sách này dự kiến được thay bằng phiếu hỗ trợ xăng dầu 150 euro dành cho các hộ thu nhập thấp, trong bối cảnh ngân sách ngày càng hạn chế.

Giá nhiên liệu tăng do cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến chiến sự ở Trung Đông đang buộc các nước châu Âu phải cân bằng giữa hỗ trợ người dân và khả năng ngân sách. Đồng thời, một số ý kiến kêu gọi châu Âu đẩy nhanh điện khí hóa giao thông để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Nh.Thạch