Các nước Arập thúc đẩy lộ trình hòa bình Gaza

Người dân Palestine tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 22-9 bên lề Đại hội đồng LHQ tại New York, các nước gồm Ai Cập, Qatar, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ cam kết trong giai đoạn đầu của Kế hoạch toàn diện về Gaza, đồng thời sớm triển khai giai đoạn 2 nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy tái thiết.

Các nước nhấn mạnh cần bảo đảm viện trợ nhân đạo được triển khai nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở, đồng thời khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Lộ trình đề xuất bao gồm việc Israel rút quân, triển khai lực lượng ổn định quốc tế và chuyển giao quản lý Gaza cho một cơ chế dân sự của Palestine.

Tuyên bố cũng tái khẳng định việc phản đối mọi hành động cưỡng bức di dời người Palestine và thay đổi cấu trúc lãnh thổ.

Các bên kêu gọi tiến tới giải pháp 2 nhà nước như nền tảng cho hòa bình lâu dài, trong khi nhu cầu tái thiết Gaza được ước tính lên tới hơn 70 tỷ USD trong thập kỷ tới.