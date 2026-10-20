Các nữ quân nhân Đội Công binh số 5 lan tỏa tình yêu thương đến học sinh Abyei

Hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và cộng đồng địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Đội trưởng Đội Công binh số 5, Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Abyei trao tặng áo và mũ mang biểu tượng cờ đỏ sao vàng cho Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông liên cấp Abyei.

Trong không khí vui tươi, đại diện Đội Công binh số 5 đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho nhà trường và 10 em học sinh tiêu biểu. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự quan tâm và động viên của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam dành cho thế hệ trẻ tại Abyei, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu văn hóa gần gũi, sinh động giữa cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 và các em học sinh. Đặc biệt, các hội viên Chi hội Phụ nữ và đoàn viên Chi đoàn đã trực tiếp hướng dẫn các em nghệ thuật gấp giấy, tạo nên những sản phẩm thủ công đơn giản đầy màu sắc. Từng nếp gấp, từng sản phẩm hoàn thành không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo cơ hội để các em phát huy sự sáng tạo, khéo léo và tăng cường giao lưu, gắn kết với bộ đội Việt Nam.

Đại diện chi hội Phụ nữ Đội Công binh số 5 trao tặng quà cho các học sinh nữ tiêu biểu.

Đặc biệt, khoảnh khắc các em học sinh cùng những người lính mũ nồi xanh Việt Nam hào hứng phóng lên không trung những chiếc máy bay giấy đã mang đến hình ảnh đẹp và đầy ý nghĩa. Những chiếc máy bay nhỏ bé được chính tay các em gấp, mang theo tiếng cười, niềm vui và những ước mơ trong trẻo, cùng nhau bay lên giữa bầu trời Abyei. Không chỉ là một trò chơi giản dị, hoạt động còn gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn lên của những em nhỏ thiệt thòi ở Abyei. Mỗi chiếc máy bay giấy được phóng đi như một lời chúc, mong những ước mơ của các em sẽ được chắp cánh, bay cao, bay xa và từng bước trở thành hiện thực. Qua đó, những người lính Việt Nam mong muốn tiếp thêm động lực để các em không ngừng học tập, nuôi dưỡng hoài bão và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Hướng dẫn các em gấp máy bay giấy.

Nữ quân nhân Đội Công binh số 5 tặng các em học sinh nữ món quà nhỏ.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được hướng dẫn và cùng hòa nhịp ca vang bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” - một ca khúc quen thuộc, gắn liền với niềm vui chiến thắng, khát vọng hòa bình và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, những giai điệu vui tươi, rộn ràng đã trở thành nhịp cầu kết nối, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến gần hơn với các em học sinh địa phương.

Đại diện chỉ huy, cán bộ Đội Công binh số 5 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò nhà trường.

Thay mặt Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh nhà trường, ông Santino Jok Mijak, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông liên cấp Abyei, bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp mà Đội Công binh số 5 Việt Nam dành cho thầy trò nhà trường.

Video Clip: Nữ quân nhân Đội Công binh số 5 cùng các em học sinh Abyei hòa nhịp ca vang bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Theo Hiệu trưởng Santino Jok Mijak, chương trình không chỉ mang đến niềm vui, sự khích lệ cho các em trong học tập mà còn giúp giáo viên, học sinh nhà trường hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Sự quan tâm và tinh thần sẻ chia của những người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhà trường và Đội Công binh số 5.