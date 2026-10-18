Các nữ cán bộ công đoàn 'Ba đảm đang'

Những nữ cán bộ công đoàn có nhiều năm gắn bó và đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nữ công. Ảnh: An Vi

Ngày 17/10, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm “Nữ cán bộ Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ: Giỏi việc doanh nghiệp – Vững việc Công đoàn – Giữ lửa hạnh phúc”, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đình Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố Hà Nội; ông Khổng Sơn Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Công đoàn Khu công nghiệp cùng đại diện các ban chuyên môn, doanh nghiệp và 200 cán bộ công đoàn cơ sở, nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Khổng Sơn Thành gửi lời chúc mừng, tri ân tới đội ngũ nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn; đồng thời ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các chị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác chăm lo đời sống người lao động.

Theo ông Khổng Sơn Thành, trong môi trường công nghiệp với áp lực tiến độ, thời gian làm việc theo ca kíp, nữ cán bộ công đoàn thường phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc.

Không chỉ hoàn thành công việc chuyên môn, các chị còn là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư, kiến nghị, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Những nỗ lực ấy có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Cán bộ công đoàn chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những tình huống phát sinh trong công việc và cuộc sống. Ảnh: An Vi

Ghi nhận những đóng góp đó, Ban Tổ chức đã trao 160 suất quà tới các nữ cán bộ công đoàn có nhiều năm gắn bó và đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nữ công.

Tại Tọa đàm đã diễn ra chương trình giao lưu với những câu chuyện thực tế từ hoạt động công đoàn tại các nhà máy, xưởng sản xuất.

Thay vì những báo cáo mang tính tổng kết, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống, cách lắng nghe tâm tư đoàn viên và tìm tiếng nói chung với người sử dụng lao động.

Trong đó, những vấn đề như hỗ trợ công nhân nữ gặp căng thẳng tâm lý do tăng ca, hay vận động các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ việc nhà, được trao đổi từ nhiều góc nhìn.

Qua đó, các nữ cán bộ công đoàn có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, bổ sung kỹ năng giao tiếp, thương lượng và hỗ trợ đoàn viên...

Tổng LĐLĐ Việt Nam và hệ thống công đoàn các cấp luôn khẳng định nữ đoàn viên và người lao động nữ giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Đội ngũ nữ cán bộ công đoàn và ban nữ công là cầu nối tin cậy giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định